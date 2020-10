Jang Wonyoung và Kim Minju của IZ*ONE nhận về phản ứng trái chiều khi làm mẫu cho tạp chí VOGUE

Cặp đôi Jang Wonyoung và Kim Minjoo của nhóm nhạc nữ IZ*ONE được mệnh danh là " nữ thần thế hệ mới " nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Bộ ảnh mới của Jang Wonyoung và Kim Minjoo IZ*ONE cho VOGUE Hàn Quốc

Vậy mà mới đây, 2 thành viên IZ*ONE là Jang Wonyoung và Kim Minjoo đã cùng nhau xuất hiện trong tạp chí VOGUE Hàn Quốc ấn phẩm số tháng 10. Những bức ảnh đầu tiên của họ trong bộ ảnh thời trang lần này đã được công bố nhưng lại thu về những phản ứng trái chiều từ khán giả Hàn Quốc.

Bộ ảnh mới của Jang Wonyoung và Kim Minjoo IZ*ONE cho VOGUE Hàn Quốc



Với phong cách trang điểm lạ lẫm thường chỉ thấy ở những người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Jang Wonyoung và Kim Minjoo đã tạo nên khá nhiều phản ứng trái chiều dù bình thường họ vẫn luôn được xem là những thành viên có ngoại hình nổi bật nhất trong IZ*ONE. Knet vốn đã quen với kiểu make up Hàn Quốc tươi sáng, đáng yêu nên phong cách Nhật Bản có phần nhạt nhòa và nhấn nhiều vào màu má hồng dường như không được lòng khán giả quê nhà.

Phong cách make up kiểu Nhật Bản khá lạ mắt

Đặc biệt, nhiều người nhận xét rằng Jang Wonyoung thực sự không hợp với concept này bởi nó đã "dìm hàng" nhan sắc của cô. Một số cư dân mạng còn khẳng định Jang Wonyoung chỉ hợp với một vài phong cách nhất định, và ngoại hình của cô có lẽ chỉ hợp làm idol.

Jang Wonyoung

Không chỉ dừng lại ở phong cách make up mà concept của bộ hình cũng ma mị, âm u, kì bí tới... "lạnh gáy". Khác hẳn hình ảnh tươi tắn, trẻ trung và đáng yêu thường ngày, Jang Wonyoung và Kim Minju trông cứ "sai sai", vô hồn đến lạ trong lớp makeup và trang phục già dặn. Tuy nhiên cũng có fan cho rằng đây là tạo hình mới lạ đúng theo phong cách Nhật Bản.

Kim Minju

Vậy nhưng không thể phủ nhận sự "đơ cứng" mà Jang Wonyoung và Kim Minjoo đang chủ ý xây dựng lại khiến 2 idol tuổi teen trông như những cô búp bê sứ xinh đẹp, đặc biệt là trong những kiểu chụp cận mặt.

Ảnh cận mặt xinh đẹp tựa búp bê sứ

Trước những ý kiến trái chiều về bộ ảnh, fan cũng cho rằng cả hai đều đang còn trẻ nên việc bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình và thử sức cùng phong cách mới không có gì là sai hết. Cả Jang Wonyoung và Kim Minjoo tuổi nghề còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chụp tạp chí, mỗi cơ hội đều là quý giá, tự làm mới bản thân mình và học hỏi được nhiều điều hơn. Cá nhân nhiều fan lại thấy thích concept aesthetics cực trendy lần này của Vogue.



