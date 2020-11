Trước khi bị bắt, CEO triệu đô Jason Nguyễn từng khoe cuộc sống sang chảnh cỡ nào?

VTV dẫn lại thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên (Jason Nguyễn, SN 1988) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 5/2020, Nguyễn Khánh Nguyên khi đó là người đại diện của công ty TNHH MTV Boowoo, được một người Thái Lan môi giới và quen biết ông Philip Leigh Mckenzie. Khi biết ông Philip cần mua găng tay y tế để bán cho khách nước ngoài, Jason Nguyễn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Do đó, đối tượng nói với ông Philip rằng bản thân có nhà máy sản xuất găng tay y tế tên Boowoo Glove, sau đó cắt ghép hình ảnh trên mạng để người đàn ông ngoại quốc tin tưởng. Sau đó, Jason Nguyễn thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại KCN Kim Tính (tỉnh Long An) và đặt in khoảng 1000 thùng carton cùng một số vỏ hiệu in logo hiệu Boowoo Glove.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên còn mua hơn 10 thùng găng tay y tế thật để đóng gói vào thùng và hộp có nhãn hiệu in sẵn hoặc đóng hộp rỗng, sau đó xếp thành hàng dài, quay clip gửi cho ông Philip, kèm thêm những hợp đồng ký kết giả mạo để người này tin tưởng.

Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng mua 10 triệu hộp găng tay y tế của Nguyên và chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo. Một ngày sau đó, hai bên tổ chức họp trực tuyến như bình thường.

Tuy nhiên, khi ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước 2 container hàng mẫu để giao trước cho khách vào 2 tuần sau đó, Nguyên đã trốn tránh vì không có hàng giao. Cảm thấy nghi ngờ, ông Philip đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Jason Nguyễn là gương mặt khá hot hit trên mạng xã hội . Người đàn ông 32 tuổi được biết đến với danh xưng CEO triệu đô khi điều hành cùng lúc 3 công ty và là quản lý của nhiều KOL nổi tiếng. Trước khi bị bắt giữ vì lừa đảo 57 tỷ đồng,

Cụ thể, người này được biết đến là CEO của 3 start-up, trong đó có Công ty TNHH MTV Boowoo (địa chỉ: tầng 16 Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM).

cựu du học sinh tại Singapore, từng được nhiều người biết đến khi còn là hot boy và làm quản lý cho một hotgirl khá có tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Jason Nguyễn từng nhiều lần chia sẻ về những bài học cũng như kinh nghiệm làm giàu, gây chú ý khi chia sẻ các bài viết về start-up và kinh doanh trên mạng. Nguyễn Khánh Nguyên từng là





Trang facebook cá nhân của Jason Nguyễn thu hút gần 140.000 người theo dõi. Anh ta thường xuyên khoe ảnh cuộc sống giàu có, đi xe sang, du thuyền, du lịch khắp nơi, thể hiện mình là một vị CEO tài giỏi.

Khi trả lời báo chí, Jason Nguyễn cho biết bản thân khởi nghiệp từ rất sớm, khi mới 23-24 tuổi.



Jason Nguyễn - CEO điển trai | Bị bắt vì lừa đáo chiếm đoạt 57 tỷ đồng

