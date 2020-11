Dân tình 'xịt máu mũi' trước loạt ảnh Halloween muộn vô cùng nóng bỏng của Jennie Blackpink

Dù đăng ảnh hóa trang Halloween muộn 1 ngày so với các sao khác, loạt ảnh của Jennie Blackpink vẫn khiến mạng xã hội dậy sóng vì quá xinh đẹp, nóng bỏng cùng cách tạo dáng khiến người xem... không thể cưỡng lại.



Sao nữ nhà YG đã hóa trang thành cô nàng thủy thủ sexy, trang điểm đậm với màu tông son đỏ, cùng màu với quần tất bên dưới. Nàng rapper của Blackpink trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết nhờ mái tóc xoăn ấn tượng, trang phục thủy thủ ngắn cũn cỡn kết hợp cùng đôi tất lưới chói mắt.

Jennie hóa trang thành cô nàng thủy thủ sexy, trang điểm đậm với màu tông son đỏ



Đặc biệt nàng IT Girl hot nhất Kpop hiện tại còn khoe đường cong nóng bỏng nhờ cách tạo dáng gợi cảm. Đăng tải lên instagram cá nhân không lâu, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được hơn 3 triệu lượt tim và con số vẫn không ngừng tăng lên.



Vẫn biết Jennie quyến rũ từ trong xương rồi, nhưng loạt ảnh mới này vẫn khiến dân tình không thể không trầm trồ, ngắm mãi cũng không chán.

Bộ móng của Jennie cũng vô cùng ấn tượng

Nữ iddol tạo dáng 'khiêu khích' khiến dân tình chói mắt

Bộ trang phục thủy thủ giúp nàng rapper khoe trọn vóc dáng nóng bỏng

1001 cách tạo dáng nóng bỏng của Jennie

Cô nàng quẩy hết mình cùng hội bạn trong ngày Halloween

Trước đó, khi gương mặt trang bìa của tạp chí nổi tiếng W Korea số tháng 11/2020, Jennie Blackpink mang đến vẻ đẹp của một quý cô cổ điển. Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều fan và cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho nữ idol bởi thần thái và cách tạo hình vô cùng chuyên nghiệp.



Theo TN/SKCĐ