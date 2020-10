Jennie (BLACKPINK) pr kính mới kết hợp với Gentle Monster tiện thể khoe luôn view từ tòa nhà mới YG

Vào ngày 8 tháng 10, BLACKPINK Jennie đã gửi lời chào đến người hâm mộ trên Instagram với bài đăng mới, quảng cáo cho nhãn hiệu kính mắt 'Gentle Monster'! Cô nàng đã thả dáng trên bậc thềm cầu thang tiện đồng thời khoe một cặp kính râm sành điệu của Gentle Monster.

Màn thả dáng hậu thị phi với trang phục trong MV của Jennie

Để tông xuyệt tông với bầu trời xanh trong ngòi cửa sổ và cặp kính cực ngầu, Jennie lựa chọn trang phục cũng ngầu không kém với tông chủ đạo là màu xanh và chất liệu jeans. Chiếc quần jeans in họa tiết nhân vật hoạt hình kèm loạt chữ punk cực nổi loạn nhưng cũng không kém phần đáng yêu và áo croptop đỏ bên trong áo khoác jeans mỏng đã giúp hoàn thiện cả bộ trang phục.

Cận outfit và cặp kính của Jennie

Jennie và Gentle Monster đã có một quá khứ hợp tác thành công vô cùng hồi đầu năm 2020 và cho tới bây giờ hãng kính mắt nổi tiếng này vẫn rất cưng cô Kim nhà BLACKPINK. Hãng kính mắt nổi tiếng Gentle Monster đã không còn xa lạ với giới yêu phụ kiện thời trang ở châu Á và thế giới và đã từng hợp tác cho ra bộ sưu tập với rất nhiều nghệ sĩ và thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Kris Wu, Tilda Swinton, Alexander Wang, Ambush, Fendi,... Mở đầu năm 2020, Gentle Monster đã hợp tác với thành viên của BLACKPINK Jennie Kim cho ra mắt bộ sưu tập Jentle Home và không hề quá lời khi nhận xét đây là một trong những lần hợp tác đem lại doanh thu cao nhất cho hãng kính nổi tiếng này.

Jennie còn tiện thể khoe đây là view cực đỉnh từ tòa nhà mới của YG Entertainment

Điểm đáng chú ý khác ngoài nhan sắc cực phẩm của Jennie và cặp kính thời thượng của Gentle Monster là Jennie đang "thả dáng" trong tòa nhà mới toanh của YG Entertainment , ngồi trên cầu thang bậc thang nằm ngay cạnh cửa sổ có mái lớn! Trong bài đăng trên Instagram story của mình, Jennie cũng gắn thẻ #InTheNewBuilding.

Như đã đưa tin trước đó, việc xây dựng tòa nhà mới toanh của YG Entertainment đã hoàn tất vào tháng trước. Tòa nhà cực hoành tráng của họ, nằm ở Hapjeong-dong, Seoul, Hàn Quốc ngay bên cạnh văn phòng cũ của họ tòa nhà có tổng cộng 14 tầng - năm tầng ngầm và chín tầng trên mặt đất. Bên trong tòa nhà có diện tích 19.834 mét vuông (213.491 feet vuông), lớn gấp mười lần tòa nhà cũ. Công ty có kế hoạch di dời toàn bộ nhân viên hiện đang diễn ra và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ