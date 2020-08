Jennie BLACKPINK và hành trình trở thành 'nàng công chúa' của YG

Jennie BLACKPINK là ai?



Kim sinh ngày 16/1/1996, tại Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), thường được biết đến với nghệ danh Jennie. Cô nàng 9x là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc và ra mắt với vai trò rapper chính và hát phụ trong BLACKPINK - nhóm nhạc nữ do YG Entertainment thành lập và quản lý.

Sau chuyến du lịch với gia đình đến Úc và New Zealand năm 8 tuổi, 1 năm sau Jennie được gửi đi du học ở trường trung cấp Waikowhai, Auckland, New Zealand và sinh sống luôn ở đây. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô tiếp tục theo học tại Cao đẳng ACG Parnell.

Khi còn ở New Zealand, Jennie đã bắt đầu nghe nhạc Kpop và nhanh chóng bị lôi cuốn bởi phong cách âm nhạc nhà YG. Sau đó, cô nàng quyết định gọi điện cho gia đình và trở lại Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của mình.

Năm 14 tuổi, Jennie Kim đã tham gia vào buổi audition được tổ chức bởi YG Entertainment cùng ca khúc "Take a Bow" của Rihanna. Cô nàng nhanh chóng vượt qua và trở thành thực tập sinh của YG.





Hành trình trở thành 1 mẩu của BLACKPINK

Trong thời gian là thực tập sinh, Jennie từng được YG Entertainment đăng tải lên YouTube một video với tựa đề "YG Trainee - Jennie Kim" vào ngày 3/8/2012. Trong đoạn video, Jennie đã cover bài hát "Strange Clouds" của B.o.B. ft. Lil Wayne và được xác nhận là thành viên chính thức của nhóm nhạc nữ mới, gây ấn tượng với khả năng rap mạnh mẽ.

Không lâu sau, Jennie tiếp tục xuất hiện trong MV "That XX" của G-Dragon, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đến 21/1/2013, YG phát hành một video với tựa đề "Jennie Kim - YG New Artist" với màn cover bài hát "Lotus Flower Bomb" của rapper Wale. Tháng 3/2013, 9x tiếp tục có màn góp giọng trong ca khúc "Special" trong album ra mắt của Lee Hi, First Love.

Tiếp đến, Jennie tiếp tục xuất hiện với vai trò là một giọng ca trong bài hát "GG Be" của Seungri (BigBang). Tháng 9/2013, Jennie lại một lần nữa xuất hiện cùng 'ông hoàng thời trang' G-Dragon khi góp giọng trong ca khúc 'Black' của đàn anh, thậm chí còn cùng trình diễn trên chương trình Inkigayo của SBS.

1/6/2016, Jennie Kim trở thành người đầu tiên được tiết lộ của nhóm nhạc nữ mới nhà YG. Đến ngày 8/8 cùng năm, Jennie chính thức debut trong vai trò rapper chính và hát phụ trong BLACKPINK . Nhóm ra mắt 2 MV Boombaya và Whistle và phát hành album đĩa đơn Square One.





Thành viên đầu tiên được solo

Sau khi ra mắt cùng nhóm, Jennie nhanh chóng được đẩy mạnh các hoạt động riêng. Tháng 7/2018, Jennie xuất hiện cùng Jisoo trên chương trình Running Man. Đến tháng 10 cùng năm, cô nàng trở thành thành viên chính thức của chương trình tạp kỹ mới có tên "Village Survival, the Eight" của SBS.

Giữa tháng 10/2018, nhiều người hâm mộ phát sốt trước thông tin Jennie BLACKPINK sẽ ra mắt solo. Sau khi teaser được hé lộ, single album của cô nàng có tên Solo với đĩa đơn cùng tên. Ngay khi phát hành trong tháng 12/2018, Solo của Jennie đã đứng vị trí thứ nhất trên Gaon Music Chart và đứng đầu cả ba bảng xếp hạng digital, download và streaming. Cô nàng còn nhận được giải "Bài hát của năm – Tháng 11" tại lễ trao giải Gaon Chart Music lần thứ 8 và cũng như giải "Digital Bonsang" tại Golden Disc Awards lần thứ 34.

Đĩa đơn Solo cũng trụ vững trên bảng xếp hạng kỹ thuật số trong 2 tuần liên tiếp, trở thành nghệ sĩ solo nữ Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có MV đạt 300 triệu lượt xem trên YouTube sau 6 tháng tháng phát hành.

Tháng 4/2019, Jennie lại có cơ hội thể hiện ca khúc Solo của mình tại Coachella và được bình chọn là "The 10 Best Things We Saw at Coachella 2019".





Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Jennie BLACKPINK còn khẳng định được tên tuổi của mình về thời trang. Cô được nhiều người mệnh danh là "Chanel sống', thường xuyên sử dụng các item thời trang xa xỉ với gu thời trang trên cả tuyệt vời. Jennie nhanh chóng được chú ý và được mời đến một số sự kiện thời trang như "Summer 17 Collection Launch Party" của Saint Lauren, buổi triển lãm "Mademoiselle Privé" của Chanel, "Comics Collection Launch Party" của Prada.



Đặc biệt phải kể đến việc Jennie trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel Korea. Chưa dừng lại ở đó, Hera, một thương hiệu Đặc biệt phải kể đến việc Jennie trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel Korea. Chưa dừng lại ở đó, Hera, một thương hiệu làm đẹp cao cấp của Hàn Quốc cũng chọn Jennie thành người đại diện mới của hãng. Cô nàng cũng được mời trở thành người đại diện cùng với Soojoo quảng cáo cho Samsung Galaxy S20 Aura Red và Blue.





Scandal bủa vây

Dù sự nghiệp thành công vang dội nhưng Jennie cũng dính phải nhiều 'phốt' không đáng có. Từ việc để các staff đối xử không khác gì công chúa đến việc 'chảnh chọe' không chịu đứng dậy chào đồng nghiệp, tiền bối tại MMA 2018. Dù sau đó đã được các fan lên tiếng làm rõ, thế nhưng những điều này vẫn để lại ấn tượng xấu về nữ idol trong lòng nhiều người.



Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi Jennie trở thành thành viên đầu tiên được ra mắt solo trong khi BLACKPINK mới debut được hơn 3 năm. Nhiều người khẳng định, cô nàng đã được ưu ái quá mức và không xứng đáng được solo đầu tiên.



Tiếp đến là những nghi vấn cô nàng được 'Push' quá lộ liễu, thường xuyên đứng center, được diện lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, nổi bật nhất. Không những thế, trong năm 2018 cô nàng còn thường xuyên biểu diễn quên lời, quên vũ đạo, nhảy như... hết cơm ngay cả trong concert đầu tiên của BLACKPINK. Từ đó, Jennie bỗng nhiên gắn liền với từ 'lười biếng'.



Đặc biệt ngay ngày đầu tiên của năm 2019, Dispatch tung bằng chứng Jennie BLACKPINK và Kai (EXO) hẹn hò và SM cùng YG đã nhanh chóng xác nhận, tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, cả 2 tuyên bố đường ai nấy đi để tập trung cho sự nghiệp.



Sau đó, Jennie được cho là bị lộ Facebook cũ từ năm 2010, trong đó tràn ngập những dòng trạng thái thô tục, từ ngữ bậy và thản nhiên khoe thói quen rượu chè, "thả thính" bạn trai và khoe chuyện hẹn hò công khai. Gần đây nhất, Jennie tiếp tục bị bạn học cũ tố bắt nạt đến mức muốn tự tử khi còn ở New Zealand.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ