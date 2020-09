Jessica xác nhận các nhân vật của tiểu thuyết "Shine" dựa trên đời thực, kêu gọi fan đi tìm manh mối

Trước sự kiện cuốn tiểu thuyết K-Pop dành cho người trẻ "Shine" của Jessica Jung sẽ lên kệ tại Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy một tuần nữa, người hâm mộ của cựu Ngôi Sao Girls 'Generation đã mệt mỏi với câu hỏi thường trực: "Bao nhiêu phần trăm nội dung của cuốn sách là đúng với sự thật đời sống ?" Trong một cuộc phỏng vấn mới với tạp chí TIME, Jessica đã cho mọi người gợi ý về những gì sẽ xảy ra.

Jessica Jung sắp sửa cho ra mắt tiểu thuyết "Shine"

Jessica nói với TIME rằng cô ấy quyết định viết "Shine" vì cô ấy "luôn mặc dù rằng mình có một câu chuyện cần được kể". Trong khi nhiều thần tượng đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc trở thành một ngôi sao K-Pop, Jessica giải thích rằng ít người tiết lộ những gì thực sự xảy ra đằng sau hậu trường của cuộc sống thực tập sinh.

Cựu ngôi sao Girls’ Generation tiếp tục nói rằng cô ấy“không bao giờ muốn viết một cuốn tự truyện hay một câu chuyện kể mà tất cả đều là sự thật”. Tuy nhiên, càng đến gần ngày xuất bản của cuốn sách, thì càng có nhiều người hâm mộ bắt đầu tin rằng "Shine" gần với thực tế hơn là hư cấu.

Không chỉ nghi ngờ suông, fan còn tìm được hàng loạt bằng chứng cho rằng Jessica có thể sẽ "cà khịa" 8 thành viên của SNSD trong tiểu thuyết "Shine". Ví dụ như bìa sách tiếng Brazil của "Shine", dường như có một áp phích trên tường mô tả một trong những bài hát mang tính biểu tượng của Girls ’Generation,“ Oh! ”.

Hình ảnh trang bìa có poster ca khúc "Oh!" đình đám của SNSD

Tương tự như vậy, ấn bản tiếng Hàn của cuốn sách gần đây đã bị trì hoãn, nhà xuất bản RH Korea đã rút lại mô tả có tên Shine “Tự truyện của Jessica”. Và xem xét cuốn sách xoay quanh một thực tập sinh người Mỹ gốc Hàn (Rachel Kim), người đã trải qua thời thơ ấu của mình để trở thành một nhóm nhạc nữ dưới một trong những nhãn hiệu lớn nhất của K-Pop, "Shine" chắc chắn có những nét tương đồng lớn với cuộc sống thực của Jessica. Nhưng những điểm tương đồng đó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Nhân vật hai chị em trong tiểu thuyết "Shine" chắc chắn dựa trên nguyên mẫu Jessica và Krystal

Trong cuộc phỏng vấn với TIME, Jessica xác nhận rằng nhiều nhân vật chính của "Shine" đều dựa trên cuộc sống thực. Rachel Kim, đương nhiên, dựa trên Jessica, trong khi em gái của Rachel, Leah Kim dựa trên em gái ngôi sao thực sự của Jessica, f (x) ‘s Krystal. Tuy nhiên, cô ấy sẽ không xác nhận liệu tất cả các nhân vật có truyền cảm hứng cho cuộc sống thực hay không. Ví dụ như nhân vật Jason Lee, người có quan hệ tình cảm với Rachel Kim chẳng hạn, "có thể có hoặc không dựa trên một con người thực".

Liệu nhân vật Jason có dựa trên 3 mối tình từng có của Jessica?

Do đó, nhiều người hâm mộ cho rằng nhân vật này là sự kết hợp của ba người đàn ông có quan hệ tình cảm với Jessica: bạn trai đại gia của cô ấy Tyler Kwon, Super Junior's Donghae và 2PM Taecyeon.

Vì vậy, người hâm mộ nghĩ rằng có khả năng chắc chắn rằng các nhân vật còn lại của Shine đại diện cho các thành viên hoặc thần tượng khác của Girls ’Generation trong quá khứ của Jessica. Và, bản thân Jessica cũng xác nhận rằng người hâm mộ sẽ “tìm kiếm manh mối” về điều gì là thực và điều gì không như những gì họ đã đọc.

Dù sự thật nằm ở đâu, Jessica vẫn luôn khẳng định "Shine" không phải là tự truyện, mà là một câu chuyện về những trải nghiệm thực tế với một chút hư cấu.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ