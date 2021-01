Jisoo (BLACKPINK), Jaehyun (NCT) và những thần tượng sẽ ra mắt với vai trò diễn viên trong năm 2021

Đại dịch COVID-19 có thể đã khiến ngành công nghiệp phim ảnh gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian sắp tới vẫn sẽ có rất nhiều tác phẩm nổi bật được ra mắt người hâm mộ thế giới - trong số đó có cả những tác phẩm với sự góp mặt của các thần tượng Kpop nổi tiếng. Dưới đây là danh sách 5 thần tượng sẽ có màn ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2021.

1. Jisoo (BLACKPINK)

Ji Soo sẽ có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với "Snowdrop"

Chị cả Jisoo của BLACKPINK sẽ có màn ra mắt sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài JTBC mang tên "Snowdrop". Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 28/05/2021 tuy nhiên chưa rõ lịch trình này có bị ảnh hưởng hay không do vào tháng 11/2020 bộ phim đã phải dừng quay vì COVID-19.

Lấy bối cảnh năm 1987, "Snowdrop" là kể về mối tình lãng mạn diễn ra tại một trường đại học danh tiếng. Trong phim, Jisoo thủ vai Eun Young-Cho - một nữ sinh viên vui vẻ và đáng yêu, người đã giúp đỡ sinh viên Im Suho (Jung Hae In) khi anh này xuất hiện tại kí túc xá nữ với toàn thân đầy máu.

Trước đó, Jisoo đã từng đóng vai khách mời trong bộ phim "Arthdal Chronicles" của đài tvN nhưng vai diễn trong "Snowdrop" mới là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất với vai trò là nữ chính.

Vai diễn ngắn của Ji Soo trong "Arthdal Chronicles"

2. Irene (Red Velvet)

Trưởng nhóm Irene của Red Velvet chuẩn bị có màn ra mắt màn ảnh rộng thông qua bộ phim "Double Patty". Được "cầm trịch" bởi đạo diễn Baek Seung Hwan, "Double Patty" là một bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn sẽ được phát hành tại các rạp phim đồng thời cũng sẽ được công chiếu trên các nền tảng trực tuyến khác nhau của Hàn Quốc và quốc tế. Trong phim, Irene sẽ đóng vai chính Lee Hyun-Ji - một phát thanh viên đầy tham vọng bên cạnh vai diễn một vận động viên đấu vật trung học tên là Kang Woo-Ram của Shin Seung Ho.

Irene trong buổi đọc kịch bản

Trước đây, Irene đã từng đóng vai chính trong web-drama "Game Development Girls" tuy nhiên đây mới là vai diễn đánh dấu sự ra mắt của cô với tư cách là một diễn viên điện ảnh.

Irene từng gây thương nhớ trong "Game Development Girls"

3. Jaehyun (NCT)

Nam thần Jaehyun của nhóm nhạc đông dân NCT dự định sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim sắp tới của đài KBS2 mang tên "Dear. M". Bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 15/02/2021.

Jaehyun (NCT) cùng hai bạn diễn

Nội dung bộ phim xoay quanh quá trình tìm kiếm M - một cư dân mạng ẩn danh trên diễn đàn, người đã đảo lộn mọi thứ ở ngôi trường nơi các nhân vật chính theo học. Jaehyun sẽ đóng vai chính Cha Min-Ho - sinh viên năm hai khoa tin học. Min Ho trót phải lòng Ma Joo-A (Park Hye Soo) - cô bạn quen biết từ thời thơ ấu chưa từng có người yêu của mình.

4. Miyeon ((G)I-DLE)

Mỹ nữ Miyeon của nhóm nhạc thần tượng (G)I-DLE sẽ ra mắt với vai trò diễn viên trong web-drama "Replay" của KakaoTV. Hiện tại, bộ phim đã bắt đầu quá trình quảng bá để hỗ trợ cho màn công chiếu diễn ra vào ngày 19/01/2021.

Mỹ nữ Miyeon sẽ đóng vai chính trong web-drama "Replay"

"Replay" là một bộ phim tình cảm kể về câu chuyện của những thanh niên trẻ mang trong mình nhiều ước mơ lớn lao. Miyeon sẽ đóng vai nữ chính Yoo Ha-Young bên cạnh Kim Min Chul trong vai Gong Chan-Young, Hwiyoung của SF9 trong vai Lee Ji-Hoon, Marco của UNB trong vai Shim Tae-Young và Choi Ji Soo trong vai Im So-Eun.

5. Byeongkwan (A.C.E)

Byeongkwan sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim "Contract Relationship Starting Today"

Byeongkwan của A.C.E sẽ đánh dấu màn ra mắt trong vai trò diễn viên của mình bằng web-drama "Contract Relationship Starting Today" của Naver TV. Là phần ngoại truyện của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Best Mistake", "Contract Relationship Starting Today" là một bộ phim lãng mạn kể lại câu chuyện về chàng trai nhút nhát, ít nói (Kang Yul) được nữ thực tập sinh thần tượng (Lee Eun Jae) đề nghị cùng tham gia bản hợp đồng yêu đương. Byeongkwan sẽ đóng vai Oh Ba-Wool - một influencer với tính cách đầy tham vọng, thực tế. Trước đây, Byeongkwan từng xuất hiện với tư cách khách mời trong hai bộ phim "Zombie Detective" và "Age of Youth 2". Đây là vai diễn dài hơi đầu tiên của anh.