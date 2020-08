Jisoo BLACKPINK: Từ thành viên mờ nhạt nhất nhóm trở thành `Miss Dior` của xứ Hàn

Jisoo BLACKPINK là ai?

Kim Jisoo sinh ngày 3/1/1995 tại phường Sanbon-dong, thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô có yên Hán Việt là Kim Trí Tú, là một nữ ca sĩ thần tượng, diễn viên, người mẫu, MC người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK do công ty giải trí YG Entertainment thành lập.

Jisoo sinh ra trong một gia đình có một anh trai và một chị gái. Sau đó, đến ngày 7/2011, Jisoo trở thành thực tập sinh chính thức của YG Entertainment và đào tạo trong khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng.

Trước khi debut, Jisoo từng xuất hiện trong MV Spoiler + Happen Ending của đàn anh Epik High và MV I'm Different của Hi Suhyun. Sau đó, Jisoo còn tham gia bộ phim The Producers với vai trò một diễn viên cùng với đàn chị cùng công ty là Dara (2NE1).

Trước khi ra mắt với thành viên nhóm BLACKPINK, Jisoo là người mẫu và diễn viên của YG. Thời điểm đó, Jisoo từng xuất hiện trong nhiều quảng cáo của nhiều nhãn hàng, xuất hiện trong các CF khác nhau như SAMSONITE RED CF với Lee Minho (2015), Nikon 1 J5 CF (2015), SMART UNIFORM CF với iKON (2015), Angel Stone CF (2015), SMART UNIFORM CF với iKON (2016), LG Stylus2 CF (2016).

Đến ngày 8/8/2016, Jisoo chính thức ra mắt với Black Pink với single Square One gồm 2 bài hát "BoomBayah" và "Whistle. Cô nàng xinh đẹp 9x giữ vai trò visual, lead vocal trong nhóm. Cho tới nay, Jisoo trong vai trò là thành viên nhóm BLACKPINK đã 'ra lò' hàng loạt MV khác như: Playing with fire, Stay, As If It's Your Last, Ddu-du ddu-du, Kill this love và mới đây nhất là How you like that.

Từng là thành viên 'mờ nhạt' nhất nhóm, bị đối xử bất công

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca trầm đặc biệt và được đánh giá cao trong dàn thần tượng Kpop, thế nhưng so sánh với các thành viên còn lại trong nhóm, Jisoo BLACKPINK thuở mới ra mắt vẫn được coi là 'lép vế' hơn. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng phong cách và giọng hát của nữ idol có phần... lạc quẻ so với nhóm.

Bên cạnh đó, so với 3 thành viên còn lại, khả năng nhảy của Jisoo khá đuối. Thời gian đầu, cô nàng nhảy khá đơ và cứng, thường xuyên bị chậm nhịp.

Dẫu đảm nhận vị trí visual, Jisoo lại thường xuyên bị công ty đối xử bất công. Nữ idol thường xuyên được lên hình ít nhất nhóm, thời gian hát cũng ngắn nhất và chưa từng được xuất hiện trên thumbnail. Trong khi đó, Lisa được chọn lên hình làm thumbnail cho MV Stay, Jennie trong 2 MV Playing With Fire và Boombayah, Rosé là MV Whistle. Chính điều này đã làm dấy lên tranh cãi giữa fandom của các thành viên.

Mặc những lời lị nghị, Jisoo ngày càng chứng tỏ bản thân không phải là 'bình hoa di động'. Cô nàng nhiều lần khiến khán giả sững sờ khi khoe khả năng hát live cực đỉnh và ổn định. Tại BLACKPINK Arena Tour 2018, Jisoo BLACKPINK đã cover cực ngọt ca khúc “Xe đạp” bản Nhật.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ BLACKPINK World Tour mang tên 'BLACKPINK in your area', Jisoo cũng có dịp khoe giọng hát ngày càng tiến bộ khi thể hiện “Clarity” của Zedd và còn tự viết lời Hàn cho ca khúc. Trên các stage quảng bá “Kill This Love” và How you like that, không phải Jennie mà Jisoo mới là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, luôn live khỏe “như nuốt đĩa” và không bị chênh phô.

Đặc biệt, thời điểm comeback với How you like that, Jisoo thường xuyên là thành viên được nhắc tới nhiều nhất, lọt top trending thế giới như 'cơm bữa', thậm chí còn làm nên hiệu ứng 'kiểu tóc Jisoo' khiến nhiều ngưởi mê mẩn.

Nếu như ngày xưa, khả năng vũ đạo của nữ idol luôn là đề tài bị cư dân mạng nói móc, khỉa kháy thì hiện tại, kỹ năng của cô nàng ngày càng tiến bộ và cải thiện. Dù không phải thế mạnh của mình, Jisoo vẫn luôn cố gắng hoàn thiện khả năng nhảy nhót qua mỗi đợt comeback.

Nhan sắc 'chuẩn Hoa hậu' và nàng thơ của Dior Beauty

Từ khi mới ra mắt, nhan sắc khả ái mỹ miều của Jisoo đã được nhiều người chú ý. Từ đôi mắt bồ câu, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn và đặc biệt là đôi môi trái tim chúm chím đã làm nên nhan sắc hoàn hảo của nữ thần nhà YG. Chính vì lẽ đó, Jisoo luôn lọt top những nữ thần tượng xinh đẹp nhất Gen 3.

Cư dân mạng không tiếc dành những lời hoa mỹ nhất để miêu tả nhan sắc của nữ idol như nữ thần, hoa hậu. Dù trong loạt ảnh đời thường, sải bước ở sân bay hay trình diễn trên sân khấu, xuất hiện trong MV, Jisoo đều đẹp xuất chúng, sang chảnh hút hồn. Không ít người gọi cô nàng là 'Miss Korea'.

Với nhan sắc chuẩn diễn viên của mình, năm 2019 Jisoo lần đầu tiên lấn sân sang điện ảnh qua vai diễn trong phim Arthdal Chronicles (Niên Sử Ký Arthdal). Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn đúng 7s nhưng Jisoo đã nhanh chóng lọt top trending thế giới.





Đặc biệt, cuối 2019, Jisoo đã đã chính thức trở thành đại sứ của Dior Beauty khu vực Hàn Quốc. Nhiều người gật gù công nhận, vẻ đẹp lẫn phong cách hiện tại của Jisoo rất hợp với tinh thần Dior. Tuy chỉ mới thành đại sứ của Dior Beauty tại xứ kim chi, tuy nhiên cư dân mạng cho rằng không sớm thì muộn, Jisoo cũng có cơ trở thành một trong các đại sứ thương hiệu của hãng trên toàn cầu.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ