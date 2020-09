Đẹp như mỹ nhân Jisoo cũng bị dìm tơi tả khi tăng cân, nhìn lại body S-line hiện tại chẳng dám tin

Kể từ mới debut, nhan sắc và body của Jisoo đã thuộc hàng cực phẩm. Tuy nhiên năm 2019, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không chú ý tới cân nặng mà nhan sắc của cô nàng tụt dốc không phanh.

Gương mặt Jisoo bầu bĩnh hơn trong khoảng thời gian tăng cân

Năm 2019, cô nàng không còn vòng eo con kiến như từng phô diễn hồi 2018

Vũ đạo bốc lửa càng lộ rõ bụng ngấn mỡ, vòng 2 chảy xệ

Có ai từng ngưỡng mộ body hoàn hảo, cơ bụng phẳng lì ấy phải khóc thét vì vòng 2 ngấn mỡ của Jisoo hồi cách đây 1 năm hay chưa.

Ai mà tin được mỹ nữ hàng đầu của Blackpink từng có bụng ngấn mỡ thế này

Sau tăng cân, Jisoo quyết tâm lấy lại vóc dáng thon gọn, body săn chắc với những bước nhảy khỏe khoắn

Cơ bụng số 11 đã trở lại nhờ chế độ luyện tập khắc nghiệt

Các thành viên của Blackpink nổi tiếng với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nhưng Jisoo nói cô không không tuân thủ hoàn toàn chế độ đó. Ngoài việc uống nhiều nước mỗi ngày, bổ sung cả nước trái cây và rau xanh trong chế độ ăn thì nữ idol tích cực tập luyện.

Mỹ nhân thường xuyên diện áp crop top để khoe chiến tích lấy lại vòng eo săn chắc

Được biết Jisoo rất chăm tập gym, pilates và tập nhảy để cơ thể dẻo dai, vừa thả lòng cơ thể, thư giãn tinh thần

