Jisoo BLACKPINK leo top 2 trending thế giới vì màn xuất hiện... lướt qua trong MV Ice Cream

Đúng 11h (giờ Việt Nam) ngày 28/8, cả mạng xã hội nổ tung bởi siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức được 'xuất xưởng'. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm nay của 4 mẩu Đen Hồng sau khi tung MV single How You Like That vào ngày 26/6 vừa qua.

Quả thật, Ice Cream có thể nói đã không làm phụ lòng fan khi mang đến một bữa tiệc 'tan chảy' cho mùa hè sôi động với tạo hình vừa đáng yêu ngọt ngào, vừa sexy nóng bỏng của BLACKPINK và Selena Gomez.

BLACKPINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V





Khi công chiếu, MV Ice Cream đã gặp tình trạng tắc nghẽn bởi lượng truy cập quá khủng. Theo đó, con số cuối cùng mà MV hiển thị là hơn 1,79 triệu người xem trực tiếp. MV cũng nhanh chóng đạt được con số 1 triệu lượt likes trên youtube. Sau khi phát hành 3 tiếng, con số này đã tăng lên 3 triệu.

Bên cạnh đó, chỉ trong 2 tiếng 55 phút, MV Ice Cream đã cán mốc 10 triệu views, vượt qua How You Like That với 3 tiếng 40 phút. Hiện tại, số views hiển thị trên youtube của MV là gần 15 triệu lượt xem.

4 cô nàng xinh đẹp BLACKPINK.

Vì single là màn kết hợp với Selena nên line hát của các thành viên BLACKPINK trở nên nhạt nhoà. Đặc biệt là chị cả Jisoo, không ít fan kêu gào khi cô nàng chỉ được hát vỏn bẹn đúng... 2 câu tiếng Anh, thời gian lên hình cũng ít ỏi hơn các thành viên khác.

Thậm chí, line hát của Selena Gomez hay Lisa, Jennie còn gần gấp đôi Jisoo BLACKPINK . Chính vì thế, khi Ice Cream ra mắt được 15 phút, tên Jisoo đã trở thành xu hướng #2 toàn cầu trên mạng xã hội Twitter.

Cái tên Jisoo nhanh chóng leo thẳng lên Top 2 trending.

Xinh đẹp thế này mà xuất hiện sao ít quá?

Một lần nữa, nhiều người khẳng định, Jisoo tiếp tục trở thành thành viên chịu thiệt thòi nhất trong BLACKPINK. Không ít người cho rằng, line hát thì đã thôi đi, Jisoo là visual BLACPINK, nhan sắc xinh đẹp tươi trẻ như thế tại sao thời gian lên hình cũng không được bao nhiêu giây?



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ