Jisoo (BALCKPINK) hóa quý cô thanh lịch `mắt nâu môi trầm` trên bìa tạp chí Marie Claire tháng 9

Trong số báo tháng 9 sắp ra mắt của tạp chí thời trang Marie Claire, Jisoo (BLACKPINK) sẽ xuất hiện trong hai phiên bản độc đáo của tạp chí với tư cách là người mẫu trang bìa. Trong bộ ảnh của mình, nữ thần tượng xuất hiện trong trưởng thành, thanh lịch. Trich lời đại diện tạp chí Marie Claire thì đây là số báo được đầu tư nhất trong năm với sự đầu tư mạnh tay cả về ảnh chụp lẫn phương thức quảng bá. Số báo tháng 9 của Marie Claire còn đặc có sự hợp tác của ông lớn Dior dành cho các sản phẩm make up và phụ kiện.

Phong cách "mắt nâu môi trầm" kết hợp với trang phục thanh lịch cổ điển như áo sơ mi, gile len và váy caro của Jisoo khiến độc giả liên tưởng tới hình tượng cô con gái trong gia đình quý tộc. Đây là tạo hình đúng chuẩn "gái ngoan" Jisoo không thể lẫn dù fan rất nóng lòng được một lần thấy thần tượng thử sức với phong cách sexy, táo bạo.

Cũng trong buổi chụp hình, Jisoo đã có buổi phỏng vấn ngắn với tạp chí. Cô chia sẻ mình đã có khoảng thời gian rất vui khi tham gia buổi chụp hình lần này và cả ekip đều hài lòng với kết quả cuối cùng.

Jisoo cũng tự mô tả bản thân là một người "liều lĩnh" nhiều hơn là "tích cực": "Khi cần đưa ra quyết định, tôi sẽ dành thời gian và cân nhắc các lựa chọn của mình một cách nghiêm túc, nhưng sau khi quyết định được đưa ra, tôi sẽ không hối hận về chúng nữa. Tôi không phải là kiểu người hay lo lắng về quá khứ và hối tiếc. Tôi chỉ cố gắng hết sức trong mỗi tình huống. Nếu tôi đi đến quyết định, tôi cần sử dụng tất cả thời gian mà tôi đã cố gắng hết sức để đạt được điều tốt nhất kết quả của quyết định đó, thay vì lãng phí thời gian để hối tiếc."

Khi được hỏi về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Jisoo gần đây là gì, cô đã trả lời: "Những ngày này, tôi thực sự thích thú với việc bốn người chúng tôi có thể cùng nhau quảng bá sản phẩm mới với tư cách là một nhóm đầy đủ. Trong suốt chuyến lưu diễn, chúng tôi luôn ở bên nhau nhưng gần đây chúng tôi đều bận nhiều công việc riêng. Nghĩ lại nhwuxng chuyến lưu diễn, lúc đó thật khó khăn và mệt mỏi nhưng bây giờ tôi thấy rất nhớ. Một khi các sự kiện đã trở thành quá khứ, chúng bỗng hóa thành những kỷ niệm hạnh phúc. Những ngày này, tôi rất vui khi ở bên cạnh các thành viên cùng đi chơi, ăn uống và trò chuyện."

Jisoo cũng chia sẻ dạo gần đây cô đang là fan của phim truyền hình: "Tôi có dùng bữa với Lisa rất nhiều trong những ngày này, và Lisa luôn xem phim truyền hình trong khi cô ấy đang ăn. Vì vậy, tôi đã dành thời gian cũng xem với Lisa. Chúng tôi đang theo dõi bộ phim 'The Lonely and Great God', và Lisa cũng rất thích 'It's Okay To Not Be Okay'. Nhưng có điều, tôi thích xem biểu cảm của Lisa khi xem phim truyền hình nhiều hơn là cốt truyện. Phản ứng của Lisa khi xem phim truyền hình thực sự quá dễ thương."



