`Nàng thơ của Dior` Jisoo xinh đẹp tựa thần tiên tỉ tỉ trên trang bìa tạp chí Dazed tháng 10

Với tựa đề 'Jisoo in a Brave New World' (Jisoo trong một thế giới dũng cảm mới), hình ảnh trang bìa của tạp chí Dazed tháng 10 hé lộ về một thế giới thần bí, nơi Jisoo được thắp sáng bởi một ánh đèn chiếu sáng duy nhất như bông hoa giữa rừng hoa. Trong bức ảnh này, Jisoo đã thể hiện sự thanh lịch đơn giản của những bộ sưu tập thu đông của Christian Dior bao gồm áo sơ mi lụa màu xanh da trời, váy len kẻ caro trắng, v.v.

Concept hoa giữa một rừng hoa của tạp chí Dazed

Loạt ảnh gây mê cực mạnh của Jisoo trên tạp chí Dazed

Về buổi chụp ảnh cho tạp chí Dazed tháng 10, Jisoo chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng khía cạnh tự nhiên của tôi được thể hiện qua bức ảnh này ... Bề ngoài tôi có vẻ là một người điềm tĩnh và ít nói, nhưng tôi là một ca sĩ thể hiện sự lôi cuốn trên sân khấu."

Jisoo thể hiện nét cá tính và nội tâm dũng cảm qua bộ ảnh mới nhất này

Nàng thơ mới của Dior - Kim Jisoo.

Cuộc phỏng vấn đầy đủ của Jisoo và hình ảnh 'Dior' sẽ có trong ấn bản tháng 10 của 'Dazed'. Trước tin vui này, các BLINK đã cùng nhau lên twitter và gửi lời chúc mừng tới Kim Jisoo với tư cách là DIOR FASHION MUSE mới. Hashtag #JISOODiorMuse xuất hiện khắp các mạng xã hội chứng minh cho tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện từ cộng đồng fan tới cô nàng Jisoo.

Nàng thơ mới của Dior xuất sắc tỏa sáng trên trang bìa

Mới đây Jisoo (BLACKPINK) đã khiến các fan nở mày nở mặt khi xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức của thương hiệu Dior. Đây là lần đầu tiên nhà mốt Pháp đăng tải hình ảnh của chị cả "Hắc Hường" với 3 bài đăng liên tiếp. Đây vốn dĩ là bộ ảnh mà Jisoo thực hiện cho tạp chí Dazed Korea nhằm quảng bá cho BST Thu/Đông 2020 của Dior. BST này sẽ chính thức lên kệ vào tháng 9 tới nhưng những tấm ảnh bìa đậm chất thần tiên mới ra mắt lại bị "giấu nhẹm" giờ mới "nhá hàng".

Hình ảnh của Jisoo trên trang chủ Dior

Jisoo được chọn làm đại sứ của mỹ phẩm Dior - Dior Beauty khu vực Hàn Quốc vào cuối năm ngoái. Với màn "chào sân" ấn tượng trên tài khoản Instagram chính thức của Dior lần này, các fan hoàn toàn có cơ sở để tin rằng ngày chị cả BLACKPINK trở thành đại sứ thương hiệu của nhà mốt Pháp không còn xa nữa.



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ