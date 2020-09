Jisoo lạc vào thế giới lấp lánh của thương hiệu Cartier trong full video quảng cáo mới ra mắt

Jisoo có lẽ đang là thành viên BLAKCPINK "quay cuồng" nhất giữa những đợt quảng cáo thương hiệu, chụp ảnh tạp chí không ngớt. Chị cả BLACKPINK đắt show khi liên tiếp xuất hiện trên trang chủ của nhiều thương hiệu lớn như Christian Dior và mới đây nhất là thương hiệu trang sức xa xỉ Cartier. Chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong clip dài 17 giây "nhá hàng" nhưng những ngày vừa qua Jisoo vẫn gây bão mạng, lọt top trending trên bảng xếp hạng Twitter của nhiều nước châu Á.

Nay clip đầy đủ dài 44 giây đã được hãng chính thức ra mắt khiến các BLINK phấn khích không nguôi. Jisoo chỉ xuất hiện trong chưa tới một phút nhưng vẫn kịp ghi dấu với thần thái sang chảnh, lạnh lùng như "nữ tổng tài bá đạo" khiến dân tình xuýt xoa. Video được tung ra nhằm quảng bá cho sản phẩm mới của Cartier là đồng hồ Pasha de Cartier.

Được biết trang phục mà Jisoo đã diện trong video bao gồm áo blazer đến từ nhà mốt YCH có giá khoảng 15 triệu đồng và đồng hồ Cartier giá khoảng 335 triệu đồng. Mẫu áo này có thêm chi tiết cắt xẻ ở phần eo vô cùng sexy, vậy nhưng hình ảnh của Jisoo vẫn tuyệt đối thanh lịch, sang trọng chứ không hề phản cảm.

Bóc giá outfit của Jisoo trong quảng cáo với Cartier

Cô để kiểu tóc buông xõa, rẽ ngôi giữa và trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Tô điểm thêm 1 đôi khuyên tai là Jisoo đã có diện mạo quyền lực như nữ tổng tài đích thực - khác hẳn vẻ ngọt ngào mọi khi.

Việc Jisoo hợp tác với Cartier tuy có phần bất ngờ nhưng cũng đã được fan "đoán già đoán non" từ trước bởi Jisoo cũng từng nhiều lần khoe quà tặng nhận được từ Cartier. Vì vậy nhiều fan đã vô cùng hy vọng cô sẽ có sự hợp tác sâu hơn với hãng. Màn hợp tác lần này là lần đầu tiên Jisoo chính thức kết hợp của Cartier. Trước đó Jisoo còn từng tham dự 1 sự kiện của hãng tại Hàn Quốc.

Jisoo nhận được quà của Cartier

Hình ảnh Jisoo tại sự kiện của Cartier ở Hàn Quốc.

Thông tin về thương hiệu Cartier chuyên sản xuất trang sức cao cấp, được giới quý tộc, hoàng gia ưa chuộng. Trải qua gần 170 năm hình thành và phát triển, các món trang sức của Cartier đã trở thành 1 trào lưu gắn liền với nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và các nhân vật hoàng gia đầy quyền lực. Cho đến ngày nay, Cartier vẫn là thương hiệu được nhiều Ngôi Sao và giới doanh nhân lựa chọn. Công nương Kate Middleton cùng mẹ chồng cô - Công nương Diana quá cố cũng thường xuyên sử dụng mẫu đồng hồ và trang sức của Cartier.

Lần hợp tác giữa Jisoo và Dior chưa kịp hết tiếng vang thì siêu phẩm với Cartier đã ra mắt ngay sau đó. Fan không khỏi vỗ tay khen ngợi năng suất làm việc khủng của chị cả nhà BLACKPINK và tin tưởng rằng thời gian tới cái tên Jisoo sẽ còn phủ sóng rộng rãi hơn nữa.

