Ông Joe Biden đắc cử tân Tổng thống Mỹ thứ 46: Từng là Phó Tổng thống nhiều năm

Động vật đại chiến số 85: Nhện khổng lồ chiến đấu với rắn

Tuy rằng không có nọc độc nhưng loài nhện khổng lồ vẫn là kẻ săn mồi vô cùng đáng gườm với kích thước gần bằng 1 chú chó nhỏ, lần này nạn nhân xấu số là 1 con rắn nhỏ không may lọt vào địa phận săn mồi của nó.