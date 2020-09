Sau Kingdom, Joo Ji Hoon và Jun Ji Hyun chính thức được đạo diễn ưu ái cho nên duyên trong phim mới

Đầu năm nay, có thông tin rằng Joo Ji Hoon đã nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong "Mount Jiri" (tựa phim ) cùng với Jun Ji Hyun. Vào ngày 4 tháng 9, đã có thông tin chính thức xác nhận rằng anh sẽ tham gia bộ phim truyền hình này.

Bộ phim truyền hình bí ẩn kể về những người kiểm lâm công viên làm nhiệm vụ giải cứu mọi người ở núi Jiri. Jun Ji Hyun sẽ vào vai Seo Yi Kang, một kiểm lâm hàng đầu, người biết mọi thứ về việc điều hướng Công viên Quốc gia Núi Jiri. Nhân vật Kang Hyun Jo của Joo Ji Hoon là một sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự với một bí mật sâu sắc, người tham gia với tư cách là một kiểm lâm mới và trở thành đối tác của Seo Yi Kang.

Mount Jiri sẽ là dự án tiếp theo mà Joo Ji Hoon và Jun Ji Hyun bắt tay cùng thực hiện.

“Mount Jiri” được viết bởi Kim Eun Hee, người được biết đến với các bộ phim truyền hình bao gồm “Sign”, “Ghost”, “Three Days”, “Signal” và series “Kingdom”, và được đạo diễn bởi Lee Eung Bok, người đã đã làm việc trên các bộ phim truyền hình bao gồm loạt phim “Dream High”, “School 2013”, “Descendants of the Sun”, “Goblin” và “Mr. Ánh sáng mặt trời."

Nhìn loạt tên phim toàn hit khủng cả trong nước, khán giả yêu phim Hàn hoàn toàn có thể yên tâm và sự kết hợp giữa biên kịch Kim Eun Hee và đạo diễn Lee Eung Bok trong "Mount Jiri". Diễn xuất của Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon đều đã xếp vào hạng "lão làng" nên không còn gì phải bàn cãi.

Joo Ji Hoon đã làm nên kì tích cùng bộ phim "Kingdom" trong vai thái tử Lee Chang tìm cách tiêu diệt dịch bệnh biến người thành xác sống. Phần 2 kết thúc khi Thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) tìm đến nơi trồng cây hồi sinh người chết và phát hiện một nữ chiến binh bí ẩn. Cô xuất hiện khoảng 10 giây, quay mặt hướng về màn hình và không có lời thoại nào. Khán giả ngạc nhiên cực độ khi phát hiện đây chính là mợ chảnh Jun Ji Hyun và cô sẽ là một nhân vật quan trọng trong phần tiền truyện của "Kingdom" phần 3.

Cảnh hé lộ sự xuất hiện của Jun Ji Hyun trong "Kingdom 3" khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Có lẽ bởi màn hợp tác trong phần 3 của "Kingdom" quá xuất sắc nên biên kịch Kim Eun Hee đã ưu ái vai diễn này cho cặp đôi Joo Ji Hoon và Jun Ji Hyun chăng? Việc cả "Kingdom" 3 và "Mount Jiri" hiện vẫn đang là ẩn số khiến mọt phim Hàn không khỏi than trời vì "hóng".

Bộ phim đã hoàn thành việc chuẩn bị để bắt đầu quay vào giữa tháng 9 và dự kiến ​​khởi chiếu vào năm 2021.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ