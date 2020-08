Joy (RED VELVET) bị netizen Hàn chỉ trích là "ích kỷ" vì diện áo có dòng chữ ủng hộ nữ quyền

Trong loạt ảnh trên Instagram cá nhân, Joy ( RED VELVET ) mặc một chiếc áo phông đơn giản dưới chiếc áo khoác màu xám. Đây được xem là những bức ảnh từ ngày Joy và Seulgi được nhận danh hiệu làm đại sứ cho ngày 'Bầu trời xanh cho tất cả', diễn ra vào ngày 7 tháng 9. Đây là sự kiện quảng bá cho bầu không khí xanh sạch ở Hàn Quốc.

Loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Joy (RED VELVET).

Vấn đề được đặt ra khi một cư dân mạng nhận ra rằng chiếc áo phông Joy mặc có có dòng chữ "Tất cả chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa nữ quyền" (We should all be feminists).

Netizen Hàn đã đăng tải bức ảnh này lên một cộng đồng trực tuyến khiến cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Bài đăng nói rằng "Joy đang ích kỷ" vì chiếc áo phông này có thể ảnh hưởng đến nhóm của cô ấy, Red Velvet, khi họ quảng bá rất tích cực cho lần quay trở lại sắp tới.

Cận cảnh chiếc áo có dòng chữ ủng hộ nữ quyền tới từ thương hiệu Dior.

Tại Hàn Quốc, khi một người ủng hộ phong trào nữ quyền thường sẽ bị quy chụp là ghét bỏ và căm thù đàn ông. Chính tư duy này đã khiến người dân Hàn Quốc e ngại trước từ "Feminist" (nữ quyền) nhạy cảm. Đặc biệt phong trào nữ quyền ở Hàn Quốc diễn ra với tinh thần tiêu cực nhiều hơn là ủng hộ tư tưởng tích cực như các nước phương Tây. Nếu một người phụ nữ Hàn Quốc ủng hộ và đi theo con đường nữ quyền, họ sẽ tự gắn mình với “Bốn không”, được thúc đẩy bởi phong trào nữ quyền cấp tiến của quốc gia - không hẹn hò, không quan hệ tình dục, không kết hôn và không nuôi con . Chính điều này đã gây ra tranh cãi lớn trong xã hội Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên một thành viên nhóm nhạc nữ vướng vào tranh cãi vì ủng hộ nữ quyền. Apink’s Naeun, người đã đăng tải một bức ảnh của chính cô ấy lên Instagram, trong đó có một chiếc ốp lưng điện thoại có cụm từ “Girls Can Do Anything” (Phụ nữ có thể làm mọi thứ). Bức ảnh này đã lan truyền và mang lại phản ứng dữ dội với nhiều người gán cho cô ấy là một nhà nữ quyền. Cuối cùng, cô ấy đã phải xóa bức ảnh khỏi tài khoản mạng xã hội của mình.

Naeun (APINK) cũng đã từng vướng phải ồn ào ủng hộ nữ quyền.

Fan cho rằng chiếc áo tới từ thương hiệu Dior này là một sản phẩm được tài trợ tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc áo phông này không phải vậy vì Joy không gắn tên nhãn hiệu trên ảnh của cô ấy. Thông thường, Joy sẽ gắn thẻ thương hiệu lên ảnh nếu quần áo đã được tài trợ bởi một thương hiệu nào đó. Joy trước đây được biết là đã gắn thẻ Dior trên Instagram của cô ấy để cho người hâm mộ biết rằng đó là một khoản tài trợ trả phí.

Joy thường gắn thẻ thương hiệu nếu đây là một bài đăng có tài trợ trả phí.

