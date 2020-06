Ca sĩ Jun Phạm từng nặng 75kg chăm tập luyện và tự nấu ăn để có cơ bụng 6 múi

Jun Phạm (tên thật Phạm Duy Thuận) là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu ảnh, là cựu thành viên nhóm nhạc 365daband. Nhờ sở hữu vóc dáng cân đối, ngoại hình sáng cùng gương mặt điển trai nên Jun Phạm là cái tên quen thuộc của nhiều game show, tác phẩm phim ảnh, hay quảng cáo...

Thời gian gần đây, Jun Phạm thường xuyên đăng ảnh khoe bụng 6 múi, cơ bắp săn chắc, rắn rỏi trên trang cá nhân. Tuy nhiên, chính chủ tiết lộ thông tin bất ngờ từng nặng tới 75kg, khá mũm mĩm. Anh chàng đã phải nỗ lực rất nhiều để có thân hình như hiện tại.

Cơ địa dễ tăng cân nên tốt nhất nấu ăn ở nhà



Jun Phạm tiết lộ anh thuộc tuýp người rất dễ tăng cân nên cách tốt nhất là nấu ăn tại nhà để kiểm soát thực đơn và lượng calo nạp vào.



"Trước đây mỗi lần bị stress, tôi thường ăn rất nhiều, vừa xem phim vừa ăn snack. Càng ăn càng thấy ngon và không thể dừng lại được. Sau một thời gian thì tăng cân lúc nào không biết", cựu thành viên 365daband nói.



Các loại thực phẩm ưa thích của chàng trai là: cá, rau củ gồm cải bó xôi, rau tần ô, cà rốt, súp lơ… Bên cạnh đó, không thể thiếu các loại trái cây là cam, bưởi, táo.



Anh ăn nhiều rau củ và trái cây giúp cung cấp vitamin, bổ sung protein xây dựng các khối cơ từ thịt nạc, trứng, cá. Đồng thời trong quá trình nấu, tránh nêm nếm nhiều gia vị, đường và hạn chế ăn tinh bột đã qua tinh chế như cơm trắng, bánh mỳ trắng…



Còn mỗi khi đi đóng phim, đi quay nam ca sĩ cho hay, các diễn viên được nấu cơm cho ăn, không chỉ được ăn đúng giờ, đúng bữa mà thức ăn cũng rất ngon. Còn anh sẽ tự chuẩn bị phần ăn của mình vì sợ ăn cùng phần ăn với mọi người sẽ bị lên cân.

Thuê HLV riêng, tập 4-5 ngày trong tuần



Để tăng cơ, đốt cháy mỡ thừa và tạo cơ bụng săn chắc, Jun Phạm thuê HLV thể hình riêng, tập luyện theo hướng dẫn 4-5 ngày trong tuần. Các ngày còn lại anh tự tập luyện.



Để tập cho cơ bụng 6 múi, nam ca sĩ thường gập bụng cơ bản, gập bụng kiểu jackknife (kích thích cơ bụng trên và dưới), tập plank, lăn tạ… Bên cạnh đó, anh cũng không bỏ qua các bài tập cardio, HIIT.



Việc tập gym, cardio đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ mỡ thừa, hỗ trợ tăng sức mạnh để nâng cao cơ bắp. Cardio có tác dụng cải thiện Việc tập gym, cardio đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ mỡ thừa, hỗ trợ tăng sức mạnh để nâng cao cơ bắp. Cardio có tác dụng cải thiện Sức Khỏe tim mạch, sức bền, tăng khả năng trao đổi chất mạnh mẽ đồng thời Giảm cân cực hiệu quả do đốt cháy calories dư thừa rất tốt. Ngoài ra, tập cardio được nhiều nghệ sĩ lựa chọn nhờ tác dụng giảm stress, tăng cường máu lưu thông đến não, giảm lo lắng mà làm việc hiệu quả.



Còn tại nhà, Jun Phạm sử dụng thảm, con lăn, tạ tay để thực hiện một vài bài tập đơn giản. Khi bận đi quay, đi diễn, anh thường sắp xếp tập vào sáng sớm hoặc buổi tối sau khi kết thúc việc ghi hình



Nam giới cũng cần dưỡng da hàng ngày



Ngoại hình rất quan trọng dù là nghệ sĩ nam hay nữ. Quan điểm của Jun Phạm đó là: "Khi bạn ăn mặc chỉn chu, quần áo, râu tóc gọn gàng cũng như cơ thể thoang thoảng một mùi hương nước hoa nào đó, cũng sẽ là điểm cộng trong công việc".

Nam diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ quá trình dưỡng da hàng ngày khá đơn giản. Anh chú trọng làm sạch da, rửa mặt mỗi tối nhằm loại bỏ bụi bẩn, cặn mỹ phẩm make up, kết hợp dưỡng ẩm giúp da no nước, căng mịn suốt đêm.

Nam ca sĩ dù phải thường xuyên thay đổi phong cách nhưng rất ít khi thay đổi kiểu tóc hay màu tóc. "Dù thay đổi thường xuyên, tôi vẫn thích tóc đen, cắt ngắn nhất vì đỡ tốn thời gian chăm sóc", Jun Phạm nói. Chàng trai còn không quên sử dụng nước hoa sau tóc và cổ tay mỗi lúc ra ngoài làm việc hay gặp gỡ bạn bè.

