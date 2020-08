BGK Rap Việt JustaTee: Chàng rapper đa tài với nhiều bản hit và cuộc sống hôn nhân viên mãn

JustaTee là ai?

JustaTee có tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, cao 1m68, sinh ngày 1/11/1991 tại Hà Nội. Chàng rapper vừa có khả năng ca hát lại vừa có khả năng sáng tác. Anh được biết đến với nhiều bản hit như: Người lạ nơi cuối con đường, Xin anh đừng, Thằng Điên, Đã lỡ yêu em nhiều,...

Ngày đầu mới theo con đường ca hát, JustaTee đã lấy nghệ danh là JayTee. Khi đó, anh đã có 3 năm tham gia nhóm nhạc rap nhiều thành viên đầu tiên ở Việt Nam có tên Click Click Boom.

JustaTee là một trong những chàng ca sĩ trẻ bước đến từ thế giới underground, dù không ra sản phẩm liên tục nhưng mỗi thành quả của anh đều gặp hái được nhiều thành công, được khán giả đón nhận và vô cùng yêu thích.

Người đầu tiên mang đến định nghĩa thực về dòng nhạc R&B

JustaTee chính là một trong những đại diện tiêu biểu của giới ca sĩ 9x đời đầu trong làng nhạc Việt theo đuổi dòng nhạc Hiphop và R&B. Từ năm 2004 đến 2008, sau khi trải qua nhiều vị trí khác nhau trong vai trò rapper, JustaTee xác định hướng đi của mình chính là dòng nhạc R&B. Sau đó, JustaTee cứ ra bài nào là hot bài đó, được giới trẻ yêu thích cuồng nhiệt như: Talk to you, Xin anh đừng, Người lạ nơi cuối con đường,...

Năm 2010, JustaTee rapper đình đám Lil’ Knight sáng lập nên nhóm LadyKillah, thành lập một website chuyên về R&B/Hiphop hoạt động lớn mạnh nhất tại Việt Nam thời điểm bấy giờ. Cũng trong thời gian này, anh chàng sinh năm 1991 ra mắt mini album đầu tay JUST-A-TEE.

Sau đó, JustaTee có một khoảng thời gian vắng bóng trên thị trường âm nhạc để tìm lại cảm xúc và phong cách riêng, làm mới âm nhạc của mình. Vốn là người khắt khe, khó tính trong âm nhạc, JustaTee không cho phép bài sau lặp lại bài trước.

Khi trở lại, JustaTee lại gây tiếng vang hơn trước với những sản phẩm âm nhạc mới lạ và chất lượng. Có thể kể đến ca khúc Đã lỡ yêu em nhiều - lần đầu tiên hợp tác với nữ ca sĩ Phương Ly. Bài hát càng nghe càng nghiện, dễ dàng tấn công các BXH âm nhạc Việt Nam, đạt hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube chỉ trong tuần đầu tiên.

Đã lỡ yêu em nhiều của JustaTee.

Cũng từ đó, Phương Ly dường như trở thành 'nàng thơ' trong âm nhạc của JustaTee, thường xuyên xuất hiện trong MV của anh chàng và thể hiện nhiều bài hát như Mặt trời của em, Thằng Điên... Anh còn tìm kiếm và kết hợp với nhiều nhân tố mới đầy tài năng, tiêu biểu như streamer ViruSs trong ca khúc Thằng điên - một ca khúc sáng tác bởi một streamer chứ không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Năm 2019, anh chàng còn hợp tác với Hyomin (thành viên cũ của nhóm nhạc T-ara) cho ra mắt ca khúc Cabinet, mang đến một mùa hè mát mẻ và sôi động của MV cặp đôi nghệ sỹ Hàn - Việt.



Mối tình đẹp với hotgirl Trâm Anh và cuộc sống hôn nhân viên mãn

Năm 2013, cô nàng xinh đẹp Trâm Anh công khai mối quan hệ tình cảm với anh chàng rapper JustaTee. Được biết, trước đây cặp đôi gặp nhau ở một sự kiện, sau đó Trâm Anh trở thành fan ruột của JustaTee trước khi cả hai chính thức hẹn hò. Những năm tháng dài gắn bó, cả 2 không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ khiến nhiều người thích thú.

Khi bạn trai Nam tiến để phát triển sự nghiệp, Trâm Anh quyết định lui về hậu trường để kinh doanh và động viên, làm hậu phương vững chắc cho anh chàng. Dù bận rộn, JustaTee luôn cố gắng sắp xếp thời gian rảnh để hẹn hò, đưa bạn gái đi du lịch nước ngoài.

JustaTee và hot girl Trâm Anh.

Đến cuối tháng 3/2018, cả hai quyết định kết thúc chặng đường 5 năm yêu nhau bằng đám hỏi hoành tráng tại Hà Nội. Sau khi về chung một nhà, Trâm Anh nhanh chóng có tin vui và hạ sinh con gái đầu lòng có tên Cici. Những hình ảnh 3 người hạnh phúc luôn được JustaTee chia sẻ trên trang cá nhân.

Trở thành BGK chương trình Rap Việt

sàn đấu âm nhạc hot nhất thời điểm hiện tại với những màn tranh tài đỉnh cao, với dàn thí sinh tài năng và chất lượng. Rhymastic, JustaTee trở thành một trong 2 BGK của chương trình Rap Việt . Tối 1/8 vừa qua, chương trình này đã chính thức lên sóng và trở thành Cùng với

Trong chương trình, giám khảo JustaTee đã có những chia sẻ đầy thú vị và chân thực: “JustaTee cũng như rất nhiều anh chị em ở đây ngày xưa không được như các bạn bây giờ, mà tất cả đều là những con người từ tay trắng đi lên. Thật sự khi tham gia chương trình, bản thân JustaTee tự đề ra tiêu chí cho mình là không đặt nặng quá nhiều về kỹ thuật, bởi vì khi bước lên sân khấu còn rất nhiều thứ để quyết định nên người chiến thắng.

JustaTee trở thành một trong 2 BGK của chương trình Rap Việt.

Quan trọng nhất, JustaTee muốn cảm nhận được cách mà các bạn đưa âm nhạc của mình đến với khán giả. JustaTee cực kỳ đặt kỳ vọng vào các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn là những con người có thể truyền được cảm hứng cho hàng triệu người đang xem truyền hình”.



Chương trình Rap Việt vẫn đang được lên sóng đều đặn, giúp tên tuổi JustaTee ngày càng được nhiều người biết đến.

