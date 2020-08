Justin Bieber và Miley Cyrus kín đáo gợi ý sắp hợp tác với nhau trong sản phẩm âm nhạc mới

Miley Cyrus đang dự định sẽ trở lại với âm nhạc và sẵn sàng cho ra những sản phẩm âm nhạc mới và chất lượng. Giọng ca "We can't stop" đang tích cực tương tác trên mạng xã hội và "nhá hàng" những đoạn teaser nhỏ khiến fan đứng ngồi không yên. Và một manh mối gần đây về tác phẩm sắp tới của Miley khiến mạng xã hội trở nên điên cuồng. Cả Miley và Justin Bieber đều đã đăng tải những bức ảnh mới nhất của họ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, nhưng điều quan trọng là hai tấm hình đều được chụp trong cùng một studio và được đăng cùng ngày (18/8), điều này khiến người hâm mộ suy đoán rất có thể đây sẽ là một sự hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, hai Ngôi Sao nhạc pop hiện vẫn chưa xác nhận bất cứ điều gì về lời đồn đoán này.

Cả hai nghệ sĩ đã từng kết hợp cho ra ca khúc Overboard vào năm 2016 cùng nhau và từ đó đến nay chưa có thêm tác phẩm chung nào.

Miley đăng hình selfie tại studio của Andrew Watt.

Miley đã chia sẻ bức ảnh trên cả tài khoản Instagram và Twitter của mình, nơi cô gửi lời cảm ơn đến công ty và đội ngũ sản xuất âm nhạc. Đề cập đến bài hát hit mới nhất của cô ấy "Midnight Sky", Miley viết về việc mình cảm thấy biết ơn thế nào khi "Midnight Sky" đang gây được tiếng vang trên các chương tình radio lớn. Fan đã nhanh chóng tia ra Miley chụp bức hình này tại studio của nhà sản xuất âm nhạc Andrew Watt.

Cô còn đăng hẳn hai tấm hình chụp cùng logo 'Disco" đầy ẩn ý.

Với hai bức ảnh được chia sẻ trên Instagram Stories của mình, Bieber cũng được nhìn thấy đang "thả dáng" trong studio của Watt. Sau album "Changes" năm 2020, Justin đã dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và không hoạt động trong bất kỳ dự án nào. Anh chỉ phát hành một đĩa đơn "Stuck with U" với Ariana Grande một cách rất tự phát, vì vậy việc nhìn thấy anh ấy trong phòng thu là một sự kiện gây sốc với cộng đồng fan.

Việc JB quay trở lại phòng thu khiến fan rất háo hức.

Những tưởng sự kết hợp của hai giọng ca đình đám Miley Cyrus và Justin Bieber không thể đỉnh cao hơn được nữa thì thông tin về Andrew Watt sẽ khiến khán giả yên tâm hơn bội phần. Watt là một nhà sản xuất âm nhạc lừng danh từng kết hợp với những tên tuổi lớn như Benny Blanco với Halsey và Khalid trong ca khúc "Eastside", The Chainsmokers và Bebe Rexha cho "Call You Mine", Shawn Mendes và Camila Cabello trong "Señorita" và nhiều hơn thế nữa.

Nhà sản xuất âm nhạc tài ba Andrew Watt.

Người hâm mộ rất vui mừng về tin tức này và hiện đang tự hỏi liệu tin tức này có quá tốt để trở thành sự thật hay không. Thêm bằng chứng xác đáng là Justin Bieber đã like bài đăng của Miley, thậm chí vợ của nam ca sĩ Hailey Bieber đã bình luận đầy ẩn ý.

Người mẫu Hailey Bieber đã comment vào bài đăng của Miley Cyrus.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ