K-ICM quyết không kém cạnh các nghệ sĩ Vbiz khác, tung ngay MV mới phần 3 của "Ai Mang Cô Đơn Đi"

Sau lùm xùm với Jack và rồi đường ai nấy đi, trào lưu tẩy chay K-ICM bỗng nổi lên rầm rộ cứ ngỡ rằng con đường âm nhạc của anh chàng đến đây là đứt gánh. Nhưng K-ICM vẫn quyết tâm cho ra lò ca khúc mới với một sự kết hợp khác lạ cùng APJ trong nhạc phẩm "Ai Mang Cô Đơn Đi".

gây không ít... ám ảnh cho khán giả với câu hát "Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình". Thừa thắng xông lên, K-ICM và APJ tiếp tục hợp tác trong MV mới mang tên "Ai mang em đi" hứa hẹn cũng sẽ gây bão trong thời gian tới.

Poster ca khúc Ai mang em đi

C a khúc mới này được giới thiệu là phần 3 của ca khúc " Ai Mang Cô Đơn Đi", bỏ qua hoàn toàn sự xuất hiện của phần 2 khiến không ít khán giả cũng thắc mắc. Bỏ qua hành động khó hiểu của cặp đôi K-ICM APJ khi "nhảy cóc" từ phần 1 sang luôn phần 3, "Ai Mang Em Đi" câu chuyện ba người với tình yêu trong trẻo, sâu lắng nổi bật lấy bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của thành phố đáng sống Đà Nẵng. Ekip K-ICM cho biết đây chính là "tâm dịch" của làn sóng COVID-19 thứ hai trên đất nước ta thế nên MV này như một sự tri ân cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây.

Ca khúc chú trọng khắc họa hình ảnh thiên nhiên

Vẫn tận dụng được những thành công trong nét âm thanh mang đậm hơi hướng Á Đông của " Ai Mang Cô Đơn Đi", "Ai Mang Em Đi" sở hữu phần lời hát được trau chuốt cùng giọng gió đặc trưng của APJ. Bên cạnh đó, phần hòa âm của " Ai Mang Em Đi" được thêm thắt tiếng đàn nhị của nghệ nhân Trần Văn Xâm cùng tiếng sáo dìu dặt khiến không khí ca khúc có phần nhẹ nhàng, lãng đãng và đượm buồn hơn cả phần trước. Câu chuyện tình yêu niên thiếu như hòa cùng tiếng sáo buồn thương đi thẳng vào trái tim người nghe.

Tam giác tình yêu trong Ai mang em đi

Tuy MV khắc họa tam giác tình yêu nhưng lại ít chú trọng tới câu chuyện mà tập trung hơn vào câu chuyện con người hòa mình vào thiên nhiên. K-ICM và APJ trong MV là đôi bạn thân thiết, ngày ngày luôn bên cạnh nhau từ trên rừng xuống dưới biển. Một ngày, cả hai cùng đem lòng tương tư cô gái vô cùng xinh đẹp, cả ba đã có những tháng ngày vui chơi cùng nhau giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành.

Cả phần hình ảnh và âm nhạc đều được đánh giá cao

Lí giải về việc phần 2 " Ai Mang Cô Đơn Đi" chưa có mà đã làm hẳn phần 3, ekip K-ICM cho biết trên thực tế, cả hai MV " Ai Mang Cô Đơn Đi" phần 2 và 3 được thực hiện song song nhưng phần 3 được hoàn thiện trước nên cho ra lò trước, nóng hổi chiêu đãi fan.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ