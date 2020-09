Kanye West "khủng bố" MXH Twitter bằng hàng loạt bài đăng chửi bới, quay clip tiểu lên cúp Grammy

Rạng sáng ngày 17/9 (theo giờ Việt Nam), cả mạng xã hội Twitter chấn động với clip tiểu tiện lên cúp Grammy cùng hàng trăm dòng tweet bực tức của nam rapper Kanye West . Đoạn clip khó chịu này chỉ kéo dài 8 giây của Kanye nhưng ngay lập tức hút tới 1 triệu lượt view chỉ sau 15 phút chia sẻ. Sau khi tổng kết lại thì anh chồng thị phi của Kim Kardashian đã "khủng bố" Twitter với 168 dòng tweet trong suốt 5 tiếng đồng hồ ròng rã. Lý do đằng sau động thái khó hiểu này là gì?

Clip của Kanye West khiến người dùng MXH này sốc nặng

Nguyên nhân của sự bực tức của Kanye anh đã hoàn toàn mất quyền sở hữu các tác phẩm âm nhạc của mình, kèm theo tuyên bố sẽ ngừng sản xuất bài mới cho đến khi kết thúc hợp đồng với 2 hãng đĩa là Universal và Sony.

Kanye còn nói rằng ngành công nghiệp âm nhạc và liên đoàn bóng rổ Mỹ NBA chỉ là những kẻ nô lệ. Kanye cho biết, anh không chỉ có 1 hợp đồng với Universal mà có tới tận 10 hợp đồng khác nhau. Ảnh chụp hàng chục trang hợp đồng đã ký đã được nam rapper tung trọn lên MXH này. Việc này có thể khiến Kanye West gặp vấn đề lớn về pháp lý bởi những hợp đồng này luôn có yêu cầu về bảo mật.

Kanye West đăng tải nhiều trang hợp đồng lên MXH

Những tweet kích động của Kanye gồm có: "Các con tôi là người sở hữu những tác phẩm của tôi. Con tôi chứ không phải con anh", "Chúng tôi dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho nền âm nhạc, để rồi các con phải đi làm thuê ở những công ty khác", "Tôi là người duy nhất có tiếng nói ở đây bởi tôi kiếm được cả tỷ đô ngoài ngành âm nhạc này. Chẳng có nghệ sĩ nào kiếm được số tiền nếu như làm nhạc đâu. Tôi sẽ thay đổi tất cả",...

Kanye West bất chấp tất cả để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người

Đặc biệt, Kanye kêu gọi các nghệ sĩ hãy đồng lòng, chung sức để bảo vệ tác phẩm và quyền sở hữu nhạc. Không ngại kêu gọi cả... "kẻ thù không đội trời chung" là Taylor Swift và Drake ủng hộ mình. Không dừng lại ở đó, Kanye còn gây xôn xao khi đăng tải 1 chiếc áo có dòng chữ: "Kim là luật sư của tôi" dù cả hai đang vướng vào tin đồn rạn nứt.

Vợ chồng Kanye West đã mặn nồng trở lại sau rạn nứt?

Quá đà hơn thậm chí anh còn đăng đích danh số điện thoại của Biên tập viên tạp chí Forbes - Randall Forbes không rõ lý do, dùng ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc để gọi người này. Hành động này đã khiến các netizen quá khích "nã" điện thoại của Randall Forbes. Việc công bố danh tính cá nhân của người khác mà chưa được sự cho phép này có thể khiến Kanye vướng vào kiện tụng. Tuy nhiên sau 10 phút, dòng tweet này tạm thời bị gỡ xuống và bị gửi về đội kiểm duyệt thông tin của Twitter để xem xét tính chất nhạy cảm.

Đến cả biên tập viên tạp chí Forbes cũng không thoát

