Kanye West nhá hàng siêu phẩm giày Yeezy D-Rose quái dị khiến cộng đồng mạng không khỏi tròn mắt

Mới đây, nam rapper Kanye West đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân của mình những hình ảnh đầu tiên về mẫu giày Yeezy nổi tiếng kết hợp cùng nam vận động viên bóng rổ Derrick Rose. Tin đồn về sự kết hợp giữa Kanye với Derrick Rose đã rộ lên từ năm 2013 và có vẻ như sản phẩm bí ẩn cuối cùng đã được chuẩn bị ra mắt. Đôi giày có tên là Foam Runner có hình dáng giống một đôi sục với chất liệu cao su và được thiết kế với các chi tiết uốn lượn.

Không cần nhìn đâu xa, ngay dưới phần comment của bức ảnh trên đã có không ít bình luận tiêu cực. Nhiều người ước rằng đó không phải sự thật. Họ không ngừng tự hỏi Kanye West nghĩ gì khi thiết kế đôi giày này và liệu ai sẽ bỏ tiền ra để sở hữu một đôi giày quái dị như vậy.

Hình dáng quái dị của đôi giày Yeezy D-Rose.

Thế nhưng, mọi thứ dường như được khẳng định sau khi những hình ảnh trên chân (on-feet) của mẫu giày kỳ dị này tiếp tục xuất hiện.

Chủ nhân và cũng là nhân vật chính trong ảnh là Alaina Anderson, vợ của Derrick Rose. Điều này càng khẳng định mẫu giày Yeezy Derrick Rose kia là có thật.

Vợ của Ngôi Sao bóng rổ Derrick Rose là người đầu tiên sở hữu mẫu giày này.

Kanye West nổi tiếng trong việc phá vỡ mọi giới hạn trong khâu thiết kế để tạo ra những sản phẩm độc nhất vô nhị và điều này đã mang đến nhiều thành công cho anh và thương hiệu Yeezy. Tuy nhiên, đôi lúc nó cũng phản tác dụng với những mẫu giày... không giống ai. Với phiên bản collab giữa Yeezy và D-Rose lần này, người hâm mộ đã gọi chúng là một "đôi dép Crocs bị biến dạng".

Đôi giày trông khá kì quái khiến người xem vô cùng khó hiểu.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian ra mắt dự kiến và thiết kế cuối cùng của Adidas Yeezy D-Rose. Nhưng dù thế nào đi nữa, Kanye West vẫn giữ chất riêng của mình và sự kỳ dị này chính là công thức tạo nên thành công của anh.

Tuy nhiên không thể phủ nhận thành công của Kanye West và Adidas Yeezy.

Sự thăng tiến như vũ bão trong sự nghiệp và cuộc sống của Kanye West, mặc dù chủ yếu dựa vào những sản phẩm âm nhạc của anh ấy, nhưng không thể phủ nhận nó đã phát triển nhanh chóng hơn kể từ khi nghệ sĩ này gia nhập gia đình "ba sọc" - kết quả là Adidas Yeezy ra đời. Những sản phẩm nổi tiếng như Yeezy Boost 350 v2 đã khiến cộng đồng yêu giày điên đảo một thời.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ