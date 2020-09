Biến căng: Bella bỗng dưng xóa ảnh và unfollow Karik, tình cảm đang ngọt ngào bỗng dưng chia tay?

Thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm giữa Karik và Bella đang được nhiều cư dân mạng chú ý, đặc biệt khi nam rapper đang là một trong những HLV cực hot của chương trình Rap Việt . Cặp đôi được nhiều người ủng hộ vì độ tương xứng về ngoại hình, cũng không ngại thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội

Story ẩn ý của Bella.



Sau màn công khai ngọt ngào, thả thính qua lại 'dìm mật con dân' cùng lần ra mắt với team Rap Việt, mới đây nhiều người hoang mang khi Bella bỗng dưng có động thái lạ, dấy lên nghi vấn chia tay với bạn trai rapper nổi tiếng.



Cụ thể, khuya ngày hôm qua, Bella bỗng dưng đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của mình lên story cá nhân. Từ nội dung có thể thấy, cô nàng đang rất áp lực vì nhiều chuyện phiền toái cứ dồn đến liên tục.

Bella xóa hết ảnh chụp chung.

Còn hủy theo dõi Karik.



Sau đó, nhân vật nam trong đoạn tin nhắn đáp lại rằng: "Nếu em thấy như vậy thì chấm dứt nó đi. Đời em đã hết đường lựa chọn đâu. Em có thể quay lại bất cứ khi nào em muốn, tốt hơn là chấm dứt ngay từ khi em thấy không ổn, hạnh phúc hay đau khổ là do em chọn". Sau đó, Bella còn để lại chú thích: "I choose to be happy" (Tạm dịch: Tôi chọn hạnh phúc).

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tinh mắt phát hiện Bella đã âm thầm xóa hết ảnh chụp chung với Karik trên Instagram. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đã unfollow bạn trai rapper của mình.

5h sáng sớm, Karik bỗng dưng đăng tải bức ảnh đầy ẩn ý, trong ảnh là bức hình ảnh đứng một mình giữa đường, quay lưng lại lộ vẻ cô độc, bơ vơ.

Nếu Karik Bella chia tay, đây có lẽ là tin buồn và vô cùng sốc đối với những fan đẩy thuyền cặp đôi này.



Thế nhưng hiện tại, chưa có gì là xác định được cả, dân tình chỉ trông chờ người trong cuộc lên tiếng mà thôi!



