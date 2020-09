Karik - Bella tiếp tục phát 'cẩu lương', nhưng nhìn trang phục nam rapper lại quen quen đến lạ

Thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm giữa Karik và Bella đang được nhiều cư dân mạng chú ý, đặc biệt khi nam rapper đang là một trong những HLV cực hot của chương trình Rap Việt. Cặp đôi được nhiều người ủng hộ vì độ tương xứng về ngoại hình.



Từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên thả thả thính, tương tác đáng yêu trên mạng Từ khi công khai, cặp đôi thường xuyên thả thả thính, tương tác đáng yêu trên mạng xã hội . Dù dính phải nhiều trục trặc, nghi vấn rạn nứt chia tay nhưng sau tất cả Karik vẫn đứng lên ủng hộ bạn gái, cặp đôi cũng mạnh mẽ sánh bước bên nhau. Bằng chứng là mới đây nhất, Karik cùng bạn gái hotgirl đã xuất hiện tình tứ, sánh bước với nhau nơi công cộng.

Cặp đôi xuất hiện tình tứ bên nhau

Không chỉ xuất hiện công khai, cặp đôi còn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Dân tình đã nhanh chóng chụp được khoảnh khắc Bella bất ngờ hôn má bạn trai khiến anh chàng đứng hình. Nhiều người nhận xét, Bella có nhan sắc tự nhiên, xinh đẹp hơn hẳn, không hề đơ cứng như các bức hình chụp trên trang cá nhân.

Trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào



Bên cạnh đó, dân tình cũng soi được trang phục và kiểu tóc của Karik... quen đến lạ. Vẫn là ao blazer đỏ chót cùng kiểu tóc mullet, HVL Rap Việt từng xuất hiện trong buổi công chiếu phim Ròm hôm qua để ủng hộ người anh em Wowy. Có lẽ, Karik đã dẫn luôn Bella đến buổi công chiếu phim này. Điều này cũng chẳng có gì lạ bởi trước đó anh chàng từng đưa bạn gái ra mắt team Rap Việt rồi.



Sau thời gian dài dời lịch liên tục vì dịch COVID-19, dự án phim điện ảnh chiếu rạp được khán giả mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 mang tên 'Ròm' đã diễn ra thành công ở thành phố Hồ Chí Minh tối 23/9.

Karik xuất hiện trong buổi công chiếu phim Ròm hôm qua để ủng hộ người anh em Wowy. Ảnh: K14

Bộ phim có sự đóng góp rất lớn của Wowy với vai trò sản xuất âm nhạc cũng như diễn viên. Do đó, buổi công chiếu không thể thiếu sự xuất hiện của dàn HLV và thí sinh Rap Việt. Bên cạnh đó, chị đại Mỹ Tâm, MC Trấn Thành, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn,... cũng tham gia ủng hộ anh chàng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ