MXH dậy sóng khi rapper Karik bất ngờ công khai người yêu, gia nhập hội 'follow chỉ mình em'

Là một trong những rapper đình đám của showbiz Việt, tên tuổi của Karik càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi anh chàng trở thành 1 trong 4 HLV của chương trình Rap Việt . Bởi thế, từng thông tin về Karik dù là nhỏ nhất cũng được mọi người để ý và quan tâm hết mình.



Thời gian qua, cư dân mạng truyền tai nhau nam rapper 'Người Lạ Ơi' đang trong mối quan hệ tình cảm với một cô gái xinh đẹp tên Bella. Không những thế, nhiều người còn tinh ý phát hiện, ngoài quản lý thì Karik chỉ follow một người con gái duy nhất là Bella trên instagram cá nhân.

Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'.



Đặc biệt mới đây, cư dân mạng một lần nữa dậy sóng khi nam Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'. Cụ thể, anh chàng viết: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me".



Tạm dịch: "Người ta nói, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa khi vẫn còn ít nhất một ai đó quan tâm đến mình. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và khiến em muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên".

Ngay sau lời nhắn của Ngay sau lời nhắn của Karik , cô gái này cũng đã đổi ảnh đại diện trên instagram cá nhân, như một lời ngầm khẳng định mối quan hệ của cả 2.

Nhan sắc của bạn gái Karik.



Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa sinh ngày 12-04-1989, quê quán Hà Nam và hiện anh đang sinh sống và lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi công khai mối quan hệ với Bella, nam rapper từng trải qua một vài mối tình với các cô gái xinh đẹp khác như Trang Pilla, Đàm Phương Linh và Huyền Thương.



Theo Thùy Nguyễn/SCKĐ