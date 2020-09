Karik dẫn bạn gái ra mắt hội Rap Việt, thế này thì nhất Bella rồi!

Thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm giữa Karik và Bella đang được nhiều cư dân mạng chú ý, đặc biệt khi nam rapper đang là một trong những HLV cực hot của chương trình Rap Việt.



Sau khi đã công bố dàn thí sinh của từng đội HLV trong chương trình Rap việt, Karik gây ấn tượng khi team mình sở hữu 1 trong 2 bóng hồng thu hút nhất chương trình. Cả team thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau để xả stress và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ lên mạng xã hội

Karik dẫn bạn gái đi ăn cùng team Rap Việt.



Mới đây, cô nàng Nul - một mẩu của team Karik đã đăng lên story ảnh cả nhóm đi ăn lẩu. Dễ dàng nhận ra, xuất hiện bên nam rapper nổi tiếng chính là Bella - bạn gái của anh chàng. Có thể thấy, Karik đã dắt bạn gái ra mắt nhóm 'học trò' của mình, để nàng ngồi bên cạnh.



Điều này chứng tỏ, nam rapper rất trân trọng và dành cho bạn gái một vị trí vô cùng quan trọng. Trước đó, Karik đã không ít lần khiến cư dân mạng dậy sóng khi 'thả thính' bạn gái cực đỉnh. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng khiến nhiều người thích thú.



Trước đó, khi kết thúc một ngày bận rộn, nam rapper còn nhắn tin xin phép bạn gái để đi chơi với các thí sinh và không quên báo cáo tường tận đường đi nước bước của mình với người yêu. Chính hành động đáng yêu này đã được nhiều người chia sẻ, chúc phúc cho tình cảm của cặp đôi.

Đoạn chat ngọt ngào của cặp đôi.



Hay tối 31/8, chẳng hiểu mất ngủ hay làm sao mà chàng rapper bất ngờ lên mạng, đăng bức ảnh 'mật ngọt đôi ta' với Bella với caption ngọt ngào: "I got your back, you got my heart... together we can get through anything" (Tôi ở phía sau bảo vệ em, em đã có được trái tim của tôi rồi mà... Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua bất cứ điều gì).



Trước lời thổ lộ của bạn trai, Bella lại có màn đáp trả cực phũ nhưng cũng rất dễ thương khiến khán giả phì cười. Dưới bài đăng của Karik, nàng hot girl bình luận: "Trời ơi, ngủ đi ông nội". Dù nói thế, nhưng ai cũng đoán được cô nàng đang rất vui vẻ và hạnh phúc trước động thái mới của bạn trai.



