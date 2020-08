Rapper Karik: Một lòng theo đuổi đam mê âm nhạc, góp phần xóa bỏ định kiến công chúng về rap Việt

Karik là ai?

Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa sinh ngày 12-04-1989, quê quán Hà Nam và hiện anh đang sinh sống và lập nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Karik sinh ra trong gia đình có 2 anh em và anh là con út.

Khi đến với nhạc rap Karik bị gia đỉnh cực lực phản đối, không được ủng hộ vì anh trai Karik là một người thành công trong sự nghiệp và bố mẹ đều muốn hướng Karik theo con đường đó. Phải tới sau khi Karik trở thành 1 trong 2 nghệ sĩ thắng giải MTV Việt Nam năm 2011 cùng ca sĩ Mỹ Tâm, gia đình mới dần chấp nhận phần nào nhưng vẫn muốn anh phải từ bỏ vì đối với họ Rap là 1 bộ môn không mấy phổ biến ở VN và sẽ không đem lại thành công cho Karik.

Con đường đến với nghệ thuật của Karik không trải hoa hồng mà gặp phải rất nhiều khó khăn.

Con đường đem rap Việt tới gần hơn với công chúng

Bước đầu sự nghiệp, Karik tham gia một nhóm nhảy Freestyle năm 2006 và chính thức nghỉ vào cuối năm 2008 vì bị chấn thương tay phải. Sau vài tháng nghỉ ngơi hồi phục nhưng vẫn không được hoàn thiện nên Karik đã nghỉ hẳn và chuyển sang con đường Rap để giải tỏa cảm xúc. Càng dành nhiều thời gian tìm hiểu và làm việc với Rap, Karik càng đam mê.

Rap đã mang anh đi khắp nơi để biểu diễn cho cộng đồng yêu thích bộ môn này từ Bắc vào Nam, qua đó anh cũng mang được suy nghĩ nội tâm mình truyền đạt đến cho những con người đồng cảm với anh. Cho đến giờ phút này có thể nói Karik là 1 trong những Rapper đầu tiên tiên phong thay đổi thành kiến về nhạc Rap tại Việt Nam.

Karik những ngày đầu hoạt động nghệ thuật.

Với Rap, Karik có thể nói lên bất cứ điều gì mình suy nghĩ và bộc lộ được tính cách bản thân 1 cách rõ ràng nhất, qua đó cũng có thể nói lên suy nghĩ của những người đồng tư tưởng. Ban đầu, Karik tiếp xúc với rap khá khó khăn vì không có ai hướng dẫn hay chỉ dạy nên mọi thứ phải tự mình mày mò từ flow, lyrics và beat cho đến cách tự thu âm và dần dần được cộng đồng Underground công nhận sau cuối năm 2009.

Karik và Wowy dường như là hai cái tên không thể tách rời trong thời điểm ấy.

Trong hành trình để lại dấu ấn với âm nhạc của Karik, "lão đại Underground" Wowy đóng một vai trò rất quan trọng đến mức ngay cả khi cả hai xảy ra xung đột, Karik cũng chưa một lần lên tiếng công kích gay gắt giọng ca Một điếu. Karik - Wowy từng là bộ đôi song ca đình đám nhất nhì làng Underground Việt với hàng loạt bản hit đậm chất riêng và ăn khách, như Khu tao sống, Bàn việc nước, đặc biệt Hai thế giới chính là sản phẩm kết hợp đỉnh cao nhất của rap Việt vào giai đoạn 8 năm về trước.

Những lần hợp tác mát tay với OnlyC đã giúp sự nghiệp của Karik đi lên đáng kể.

Không lựa chọn con đường "ở ẩn" nhưng Wowy, Karik quyết định dấn thân sâu hơn vào con đường nghệ thuật. Anh tìm đường ra khỏi cộng đồng Underground với mong muốn đưa rap Việt tới muôn nơi thay vì chỉ mãi diễn cho một cộng đồng yêu thích nhất định. Sau sự kết hợp với một số ca sĩ, đặc biệt là ca khúc Anh Không Đòi Quà kết hợp với OnlyC, tên tuổi của Karik dần được biết đến và yêu thích nhiều hơn. Hiện anh đang sở hữu bộ sưu tập khủng với hàng loạt hit lớn chục triệu view như Người lạ ơi (195 triệu), Quan trọng là thần thái (47 triệu), Yêu đơn phương (47 triệu), Anh không đòi quà (32 triệu), Cạn cả nước mắt (21 triệu )...

Trong tập 1 chương trình "Rap Việt", MC Trấn Thành đã nói rằng anh thấy trong một cửa hàng bên Thái Lan có phát ca khúc "Người lạ ơi" khiến huấn luyện viên Karik không khỏi tự hào. Có thể thấy Karik đang tiếp tục bước trên con đường đưa rap Việt tiến xa hơn và vươn tầm khu vực.

Karik sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Vai trò mới là Huấn luyện viên trong chương trình Rap Việt

Trong tập 1 chương trình "Rap Việt" , MC Trấn Thành đã nói rằng anh thấy trong một cửa hàng bên Thái Lan có phát ca khúc "Người lạ ơi" khiến huấn luyện viên Karik không khỏi tự hào. Có thể thấy Karik đang tiếp tục bước trên con đường đưa rap Việt tiến xa hơn và vươn tầm khu vực.



Show thực tế "Rap Việt" đã chính thức lên sóng tập 1 trên HTV2 - Vie Channel sau thời gian dài chuẩn bị. Quy tụ được dàn tên tuổi lớn bao gồm Trấn Thành, Touliver, Rhymastic, JustaTee, Wowy, Binz, Karik và Suboi, "Rap Việt" đang thu hút sự chú ý cực lớn đến khán giả yêu thích dòng nhạc Hip Hop/Rap.

Karik xuất hiện trong chương trình với tư cách là Huấn luyện viên.



Với vai trò là huấn luyện viên, Karik đem tới chương trình một nguồn năng lượng vô cùng tích cực, nhiệt huyết, trẻ trung. Ngay từ tập 1 Karik đã có một tầm nhìn rất rõ ràng về đội của mình và tiêu chí lựa chọn thí sinh anh đưa ra là: lyrics (phần lời) tốt, cách thí sinh truyền tải thông điệp đó tới người nghe phải rõ ràng, có cảm xúc, thứ ba là khả năng đa dạng hoá được bản thân của mình, ví dụ như thêm phần melody để bài thi thêm sắc màu.



Trước chương trình, Karik thành thực chia sẻ mình chưa có bí quyết nào để cùng đội đi tới chiến thắng nhưng anh tự nhận mình rất linh động và sẽ "tùy cơ ứng biến" với dàn thí sinh hiện có của chương trình. Karik cũng chia sẻ mình không đặt nặng vấn đề ngoại hình và phong cách của thí sinh bởi đây là những yếu tố phải trải qua thời gian thì thí sinh mới có thể tự xây dựng cho bản thân và anh sẽ là người đồng hành cùng họ trên chặng đường đi tìm ấy.

Karik đem tới một nguồn năng lượng rất tích cực cho chương trình.

Khi được hỏi về suy nghĩ của anh với 3 vị giám khảo còn lại, Karik bộc bạch: "Sợ nhất chắc có lẽ là team của Binz . Binz ở thời điểm hiện tại là một rapper tạo được rất nhiều tiếng vang. Khả năng là nhiều thí sinh sẽ đi theo team Binz, còn với Wowy, Suboi thì Karik thấy hơi khó tính. Hai bạn ấy rất kỹ. Nếu như Suboi thiên về cách biến hoá giai điệu, cách rap melody thì Wowy yêu cầu thí sinh phải đồng điệu với mình, cùng quan điểm với mình, tư duy với mình".



Ngay trong tập 1, Karik đã thành công rực rỡ khi đem về cho đội của mình 3 thí sinh rất có tiềm lực là Tez, Hydra và Yuno Bigboi. Cả ba đều gây được ấn tượng mạnh với các phần trình diễn vô cùng chất lượng.



Khán giả chờ đợi Karik sẽ tiếp tục duy trì được nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết này xuyên suốt chương trình "Rap Việt".





Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ