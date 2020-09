Karik viết tâm thư hé lộ sự thật sốc về chuyện của Bella, tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cặp đôi

Từ tối hôm qua đến nay, không ít fan cảm thấy lo lắng trước hàng loạn động thái lạ của Bella - bạn gái Karik. Cụ thể, cô nàng đăng tải lên story cá nhân hình ảnh tin nhắn cho thấy bản thân đang rất áp lực vì nhiều chuyện phiền toái cứ dồn đến liên tục.



Chưa dừng lại ở đó, nhiều người tinh mắt phát hiện Bella đã âm thầm xóa hết ảnh chụp chung với Karik trên Instagram. Ngoài ra, cô nàng còn thẳng tay... unfollow bạn trai rapper của mình.



Dù đến trưa ngày hôm nay, Bella đã xóa hết story ẩn ý và theo dõi Karik trở lại nhưng cả hai người trong cuộc đều chưa một lần lên tiếng khiến người hâm mộ càng thêm hoang mang.

Chia sẻ đầy ẩn ý của bạn gái Karik trước đó



Cuối cùng, nam rapper 'Người lạ ơi' đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình bằng một bức tâm thư dài. Nguyên văn chia sẻ của Karik như sau:



"Ở thời đại nào đi nữa sinh ra là phụ nữ đã là 1 thiệt thòi, đã vậy phải bên cạnh 1 người làm nghệ thuật có thể điều đó càng rõ ràng hơn. Nhưng có thế nào bạn ấy vẫn luôn nhường nhịn, thức cả đêm chờ mình về, lo cho tâm lý của mình những lúc áp lực công việc, tạo thêm nhiều sự kết nối mình với FC, hướng mình đến suy nghĩ tích cực từ âm nhạc đến cuộc sống, mọi thứ bạn ấy cứ lẳng lặng làm mà không hề nà gì, thậm chí khi có những cuộc gọi chửi rủa, uy hiếp bạn ấy vẫn im lặng mỉm cười khi mình hỏi.

Thật sự đối với 1 cô gái chưa từng đối mặt với áp lực dư luận thì việc phải chịu những điều như thế thật quá khắc nghiệt! Dù không giỏi ăn nói và tất cả chỉ thể hiện qua âm nhạc nhưng lúc này mình nghĩ mình phải làm điều đúng đắn là nói ra những điều này vì mình nghĩ tất cả người phụ nữ dù là ai cũng đều cần được bảo vệ, huống hồ đây còn là người mình đang gắn bó thì mình càng phải làm điều đó hơn bao giờ hết.

Sau những gì mình chia sẻ ở trên, mình chỉ muốn nói là nếu các bạn, những người quan tâm, có quý mến mình hay bạn ấy mình xin ghi nhận và vô cùng cảm kích trước những tình cảm ấy, nhưng mong một số ít các bạn khác xin đừng buông những lời xúc phạm hay tổn thương cô ấy nữa, xin đừng đẩy câu chuyện đi xa theo cách mọi người tự suy đoán hay tưởng tượng.

Lên sân khấu có thể mình là 1 nghệ sỹ nhưng bước ra khỏi ánh đèn thì mình cũng chỉ là người bình thường và mong muốn có 1 câu chuyện tình cảm bình yên như tất cả mọi người thôi, mong các bạn hiểu cho chúng mình. Hãy luôn mang những điều tích cực đến với nhau như trước giờ nhé!

Rik xin cảm ơn tất cả nhiều lắm!"

Sau hàng loạt sóng gió vừa qua, Karik và bạn gái vẫn lựa chọn ở bên nhau

Như vậy, sau hàng loạt sóng gió vừa qua, Karik và bạn gái vẫn lựa chọn ở bên nhau và mong cư dân mạng đừng dồn ép chuyện tình cảm của mình vào đường cùng. Từ tâm thư trên có thể thấy, Karik quả là một người bạn trai ấm áp khi sẵn sàng lên tiếng bảo về bạn gái.

Bên cạnh đó, nam rapper cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ có nhiều người chửi rủa, uy hiếp Bella sau khi cả 2 công khai mối quan hệ. Đáp lại, bạn gái Karik vẫn chỉ im lặng và mỉm cười, đây là một điều quá khắc nghiệt đối với một cô gái chưa từng chịu áp lực dư luận.



Do đó, anh cần phải lên tiếng để bảo vệ người yêu và hy vọng khán giả đừng tự tưởng tượng và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hiện, chia sẻ của Karik giữa tâm bão đang được nhiều người chia sẻ rầm rộ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ