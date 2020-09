Karik 'thả thính' bạn gái lúc nửa đêm ai ngờ bị đáp lại phũ phàng thế này đây!

Tối 23/8, Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'. Từ đó trở đi, cặp đôi thường xuyên 'rải cẩu lương' trên mạng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Chẳng thua kém gì 'anh bạn đồng nghiệp Rap Việt' Binz, Karik cũng ngày càng chứng minh được tài năng 'thả thính' bạn gái của mình. Điều đáng nói, anh không thích văn thơ tiếng Việt mà thích rải thính bằng tiếng Anh mới chất.

Karik thả thính bạn gái giữa đêm.

Giữa đêm qua, chẳng hiểu mất ngủ hay làm sao mà chàng rapper bất ngờ lên mạng, đăng bức ảnh 'mật ngọt đôi ta' với Bella với caption ngọt ngào: "I got your back, you got my heart... together we can get through anything" (Tôi ở phía sau bảo vệ em, em đã có được trái tim của tôi rồi mà... Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua bất cứ điều gì).

Có lẽ, đây chính là lời đáp của chàng HLV Rap việt gửi tới bạn gái sau 'sóng gió' hôm trước, cũng như khẳng định bản thân sẽ luôn ở bên, bảo vệ Bella giữa lúc chuyện công khai tình cảm của cặp đôi đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trước lời thổ lộ của bạn trai, Bella lại có màn đáp trả cực phũ nhưng cũng rất dễ thương khiến khán giả phì cười. Dưới bài đăng của Karik, nàng hot girl bình luận: "Trời ơi, ngủ đi ông nội". Dù nói thế, nhưng ai cũng đoán được cô nàng đang rất vui vẻ và hạnh phúc trước động thái mới của bạn trai.

Ai ngờ bị đáp lại phũ phàng thế này đây.

Chỉ một ngày trước đó, Bella - bạn gái Karik đã bất ngờ đăng tải trạng thái lên trang cá nhân khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, Bella viết: "If you love her. Don't destroy her" ( Nếu bạn yêu cô ấy, đừng huỷ hoại cô ấy).



Ngay sau dòng trạng thái bất thường của Bella, Karik đã lên tiếng bảo vệ bạn gái: "Chuyện công khai xuất phát từ việc mình muốn thể hiện tình cảm với cô ấy. Cô ấy hoàn toàn vô can trong việc này. Xin đừng hiểu câu chuyện theo 1 hướng khác mà đẩy chuyện tình cảm của mình tới bờ vực thẳm nữa. Please".





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ