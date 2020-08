Dân mạng lo sốt vó khi Karik và bạn gái có chia sẻ bất thường về chuyện tình cảm hậu công khai

Tuy nhiên mới đây, cô nàng Bella - bạn gái Karik đã bất ngờ đăng tải trạng thái lên trang cá nhân khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, Bella viết: "If you love her. Don't destroy her" ( Nếu bạn yêu cô ấy, đừng huỷ hoại cô ấy).

Chia sẻ bất thường của bạn gái Karik.

Nhiều người suy đoán, có lẽ từ ngày được nhiều người biết đến là bạn gái của nam rapper nổi tiếng Karik, Bella đã phải chịu nhiều áp lực và điều tiếng. Điều này có thể đã khiến cô nàng cảm thấy mệt mỏi và stress.

Ngay sau dòng trạng thái bất thường của Bella, Karik đã lên tiếng bảo vệ bạn gái: "Chuyện công khai xuất phát từ việc mình muốn thể hiện tình cảm với cô ấy. Cô ấy hoàn toàn vô can trong việc này. Xin đừng hiểu câu chuyện theo 1 hướng khác mà đẩy chuyện tình cảm của mình tới bờ vực thẳm nữa. Please".

Nam Rapper lên tiếng bảo vệ bạn gái.

Tối 23/8, Karik bất ngờ công khai đăng ảnh tình tứ bên Bella cùng lời nhắn 'ngọt hơn cả mật'. Cụ thể, anh chàng viết: "They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me".

Tạm dịch: "Người ta nói, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa khi vẫn còn ít nhất một ai đó quan tâm đến mình. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và khiến em muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên".

Karik và Bella là cặp đôi mới của showbiz Việt.