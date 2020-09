Karik lên đồ rực rỡ sánh vai cùng bạn gái Bella đi dự công chiếu phim mà cứ ngỡ G-Dragon tái xuất

Kể từ khi chương trình "Rap Việt" lên sóng, cái tên Karik lại một lần nữa phủ sóng tràn ngập mạng xã hội và cũng chính bởi vậy mà dường như chàng HLV càng ngày càng chăm thay đổi phong cách bản thân hơn. Nếu nam rapper xuất hiện trên truyền hình với một phong thái nghiêm túc đúng chuẩn dàn HLV quyền lực thì khi tham dự sự kiện lạ "bung lụa" hơn nhiều.

Minh chứng là mới đây nam rapper và bạn gái Bella được bạn thân lâu năm Wowy mời tới buổi công chiếu bộ phim điện ảnh "Ròm". Karik vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt dõi theo nhờ chiếc áo blazer đỏ ớt rực rỡ kết hợp quần da đen bóng cùng kiểu tóc Mullet (hay cư dân mạng còn hay trêu đùa gọi là đầu moi) cực mới lạ.

Gu thời trang lạ mắt của Karik tại buổi họp báo phim "Ròm"

Có thể là một sự trùng hợp bởi chàng ca sĩ tài năng kiêm biểu tượng thời trang G-Dragon vài năm trước cũng đã từng đốn tim khán giả cũng với tóc mullet và blazer đỏ. Tuy nhiên Karik lại không được thành công như G-Dragon bởi kiểu tóc này đã vô tình làm lộ khuyết điểm mặt bầu bĩnh của chàng rapper.

G-Dragon đã từng thành công chinh phục phong cách này

Phần đuôi tóc cũng bị cắt tỉa quá mỏng dẫn tới không cân xứng giữa phần trước và sau. Chiếc blazer anh chọn cũng có phom chưa thực sự chuẩn chỉnh, chưa tôn lên được phong thái của vị huấn luyện viên này.

Set đồ và kiểu tóc này cũng vô tình khiến Karik trông hơi quá... nữ tính làm mất đi nét cương trực, nam tính vốn có như khi xuất hiện trên chương trình "Rap Việt". Trái ngược với vẻ rực rỡ của Karik, người yêu của nam rapper - Bella - lại lựa chọn blazer trắng tinh khôi cùng kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao khoe trọn được gương mặt V-line thanh tú.

Bella cực xinh đẹp sánh đôi bên Karik

Cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Bella bởi ở ngoài đời cô nàng trông vô cùng xinh đẹp, hiền lành chứ không giống ảnh tự đăng đơ cứng như tượng sáp. Cả hai sánh vai bên nhau cực đẹp đôi khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa ghen tị.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ