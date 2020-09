Clip lời khai của kẻ bạo hành con gái 6 tuổi: `Tôi không phải quỷ dữ, bình thường vẫn chiều con`

Như đã đưa tin, sau một đêm đấu tranh quyết liệt, Công an Hà Nội và Công an Bắc Ninh đã bắt giữ được đối tượng Đặng Trung Kiên (SN 1974, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) khi đang lẩn tốn ở phố Tôn Đức Thắng. Đây là người bố độc ác đãbạo hành con gái 6 tuổi đến mức gãy tay.





Sau khi bắt giữ được Kiên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã áp giải đối tượng này về địa phương để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành con gái và một số hành vi khác. Đến chiều ngày 9/9, cơ quan điều tra tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin về lời khai ban đầu của Kiên.

Clip lời khai gây phẫn nộ của Đặng Trung Kiên





Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, Kiên khai không có chuyện bạo hành con gái nhiều lần hay liên tục đánh con gái. Kiên cho rằng, bản thân chỉ đánh con đúng vài lần.





Lần đánh khiến cháu Đặng Ngọc Anh (6 tuổi, con gái Kiên) bị gãy tay là khi cháu bị ngã cắm đầu xuống bể cá. Lúc đó bực mình nên Kiên lôi con ra vụt. Sau đó thấy con kêu đau thì đưa con đi bó thuốc.





Kiên cũng khai đã đánh con vào hôm cháu không ăn cơm mà đổ đi. Kiên nói nhưng con gái không nghe nên đã tát thẳng vào mặt khi con đang ngồi trên giường khiến cháu Ngọc Anh bật ra ngoài. Một lần khác, khi Kiên đang ngồi nói ở phòng khách trong nhà thì thấy cháu Ngọc Anh nghe trộm nên đánh đánh.





Theo đoạn clip được ghi tại cơ quan điều tra, Kiên lớn tiếng khẳng định: "Tôi không phải hổ dữ! Bình thường vẫn yêu chiều con". Thậm chí hắn còn cho rằng, sau khi đánh con xong đã suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hối hận nhưng đến thời điểm hiện tại không biết phải làm như thế nào.





Tuy nhiên, theo lời kể của hàng xóm, từ sau khi mẹ cháu Ngọc Anh mất (năm 2019) thì cháu thường xuyên bị Kiên bạo hành. Thậm chí gia đình bên ngoại đã nhiều lần gọi điện xin Kiên đưa cháu về chăm sóc nhưng Kiên không đồng ý.

Kiên một mực cho rằng, bản thân không phải quỷ dữ, bình thường rất chiều con và sau khi đánh con rất ân hận





Bác ruột của cháu Ngọc Anh từng kể: "Tuần trước tôi còn gọi điện thì bố cháu bảo để bố cháu chăm sóc. Mẹ cháu mất sớm, không ngờ về ở với bố thì cháu lại bị hành hạ đến thế này. Rất đau xót. Thực sự là ân hận lắm!".





Còn theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam, cháu Ngọc Anh kể: "Bố cứ cách 1 ngày lại đánh cháu. Bố lấy gậy sắt, gậy nhựa vụt. Đau lắm, quá nhức luôn. Bố đánh bằng gậy xong còn đạp con vào chậu nước nữa. Bố đánh con gãy tay. Bố bảo đánh cho chừa. Con không tránh được vì bố đóng cửa rồi. Bố bảo đánh cho chừa cái tội thì thôi. Mà con có mắc tội gì đâu".





Theo điều tra trước đó của Công an, đối tượng Kiên có tiền án tiền sự, thường xuyên sử dụng ma túy đá, có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy. Khi khám xét nhà Kiên thì thu giữ khoảng 7,7g ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành con đẻ của mình. Trong quá trình truy bắt, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59 đã lên đạn cùng 1 cân tiểu ly và khoảng 1g ma túy tổng hợp.

Ở một diễn biến liên quan, sau khi giải cứu được cháu Ngọc Anh, Công an thị xã Từ Sơn đã quyết định Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trung Kiên về 3 tội: "Hành hạ con đẻ" (theo điều 185 Bộ luật hình sự 2015); "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (Điều 304) và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (Điều 249); Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thị Nương (SN 1984, ở thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là bạn gái Kiên) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.





Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Từ Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị củng cố tài liệu, hồ sơ để đưa các đối tượng xử lý nghiêm trước pháp luật.





Theo Thanh mai/SKCĐ