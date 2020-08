Thấy bạn gái đi ăn uống cùng hội bạn, gã trai nổi cơn cuồng ghen đánh đập bạn gái giữa xóm trọ

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Nội, huyện Yên Dũng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, quê ở Hà Tĩnh. Kẻ gây án là Nguyễn Trọng Thế (SN 1993, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh miện, tỉnh Hải Dương). Chị H. làm công nhân còn Thế làm đầu bếp ở Bắc Giang. Cả hai thuê phòng trọ và chung sống như vợ chồng.

Theo điều tra của Công an, ít ngày trước trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị gã đàn ông xăm trổ đánh đập dã man. Qua xác minh, xác định vụ việc xảy ra tại một nhà trọ ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện yên Dũng.

Hình ảnh Thế đánh người yêu được cắt ra từ clip

Qua lấy lời khai biết được, trong thời gian làm đầu bếp ở TP Bắc Giang, Thế có quen biết, nảy sinh tình cảm với chị H.. và thuê một phòng trọ ở cùng. Khoảng 13h ngày 23/8, Thế về nhà trọ không thấy chị H. nên đã đi đến nhà thuê ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng để tìm.

Thế thấy xe chị H. dựng ở trước cửa nhà trọ nên đi vào trong tìm thì thấy 6 thanh niên đang ngồi ăn nhậu. Thế hỏi chị H. đâu thì nhóm người này nói chị H. đang đi vệ sinh.

Thấy chị H. bị đánh đập, người dân trong xóm trọ đã chạy đến can ngăn. Thế buông tay rồi bỏ rồi lại quay lại lấy điện thoại của chị H. và ra về. Trên đường về, Thế đập vỡ điện thoại của người yêu.

Chân dung đối tượng Thế

Sau đó sự việc được trình báo đến Công an huyện Yên Dũng. Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 20h ngày 24/8, Công an đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Thế để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại trụ sở Công an, Thế khai, do ghen tuông mù quáng nên đã đánh đập, làm nhục bạn gái. Cũng theo lời Thế, chị H. đã nhắn tin báo làm ca đêm về mệt nên đi ngủ ở phòng nhưng khi hắn về thì người yêu lại bỏ đi chơi, ăn uống với các thanh niên khác. Bực mình, ghen tuông nên đã lao vào hành hung người yêu.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.