Đột nhập UBND xã trộm tài sản gần 50 triệu, 'bỏ quên' găng tay và chiếc quần tại hiện trường

Ngày 17/7, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Thắng (tên gọi khác là Đỗ Văn Hợp, sinh năm 1963 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan công quyền.

Trước đó, ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ nhận được tin báo của UBND xã Phúc Hòa về việc có kẻ gian đột nhập trụ sở UBND xã Phúc Hòa lấy cắp đi nhiều tài sản giá trị vào rạng sáng cùng ngày.



Qua kiểm tra, cán bộ xã Phúc Hòa phát hiện tại phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, phòng Hợp tác xã nông nghiệp, phòng Địa chính cũng bị kẻ gian đột nhập bằng thủ đoạn bẻ thanh song sắt cửa sổ của các phòng.

Đỗ Văn Thắng thực nghiệm hiện trường



Phòng tiếp công dân bị phá song sắt cửa sổ, 3 tủ đựng tài liệu bị lục lọi nhưng không bị mất tài sản gì. Tại Phòng Một cửa, kẻ gian phá song sắt cửa sổ, cạy khóa 2 tủ đựng tài liệu, lấy đi tổng số tài sản gồm 44.027.000 đồng.



Tại Phòng Địa chính cũng bị phá song sắt cửa sổ, cạy khóa 2 tủ và trộm cắp 1 laptop màu đen, nhãn hiệu ASUS đã qua sử dụng.



Phòng hợp tác xã nông nghiệp bị phá song sắt cửa sổ, cạy khóa 8 tủ đựng tài liệu và trộm cắp 3.170.000, 1 Ram máy tính để bàn.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong chưa đầy một ngày xảy ra sự việc, Công an huyện Phúc Thọ đã xác định nghi phạm số 1 gây ra vụ việc trên là Đỗ Văn Thắng.



Ngay trong ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã bắt giữ Đỗ Văn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Khi đi qua UBND xã Phúc Hòa thấy cổng không đóng, bên trong không có điện nên Thắng nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong dễ trộm cắp tài sản. Đối tượng đi bộ vào bên trong thăm dò nhận thấy không có người trông giữ nên âm mưu thực hiện vụ trộm.

Hiện trường Thắng bỏ trốn



Phi vụ được thực hiện tối 13/6, Thắng đi xe buýt đến huyện Phúc Thọ rồi đi bộ vào UBND xã Phúc Hòa. Thời điểm này là khoảng 20 giờ tối, Thắng mặc một quần dài màu đen và một áo sơ mi dài tay màu xanh đồng thời mang theo 2 thanh sắt xoắn (có 01 dầu dập dẹt mài sắc).



Lúc này trời có mưa nên đối tượng không đột nhập vào UBND xã nữa đồng thời cất giấu 2 thanh sắt và bộ quần áo vào bụi cây ở phía sau ủy ban xã rồi bắt xe buýt đi về.



Tối hôm sau, Thắng dự định thực hiện vụ trộm. Khoảng 19 giờ 30 ngày 14/6, Thắng tiếp tục đi bộ một mình vào phía sau UBND xã Phúc Hòa và ngồi tại bụi cây để theo dõi, chờ đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày thì tìm cách lẻn vào.



Đối tượng đeo găng tay và dùng 2 thanh sắt để phá các song sắt cửa sổ phía sau dãy nhà của UBND xã Phúc Hòa rồi đột nhập từng phòng lấy số tài sản trên.

Sau khi trộm tài sản, Thắng chui ra ngoài cởi bỏ găng tay và quần dài vứt ở phía sau nhà trụ sở UBND xã. Vì đã trộm được tiền nên Thắng bỏ lại 2 thanh sắt cùng chiếc laptop tại khu đất phía sau dãy nhà UBND xã.



Đối tượng khai sau đó đi bộ ra ngoài đường thì cởi bỏ áo sơ mi vứt vào lề đường rồi đi bộ ra thuê xe taxi để tẩu thoát.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã thu giữ số tiền 14.961.000đ, 2 thanh sắt là dụng cụ Thắng phá song sắt cửa sổ.



Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy