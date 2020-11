Gã giám đốc giết người phân xác vì 2,7 tỷ đồng, thú tội với nhân viên trước khi bỏ trốn

Theo Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, mới đây Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.



Danh tính nạn nhân được xác định là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc, bạn của nghi phạm). Jeong In Cheol đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Nghi phạm Jeong In Cheol



Tại cơ quan công an, nghi phạm Jeong In Cheol đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ. Từ đó, Jeong In Cheol giết hại Han Tong Duk là do người này quỵt tiền của mình.



Năm 2018, khi đó Jeong In Cheol đã có Năm 2018, khi đó Jeong In Cheol đã có gia đình , thuê lại căn nhà 3 tầng ở số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam để làm trụ sở Công ty Creata Việt Nam. Ngoài ra, nghi phạm còn thuê căn hộ ở chung cư Garden Plazal Phú Mỹ Hưng (khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7) để ở. Sau đó, Jeong In Cheol quen biết và chơi thân với Han Tong Duk.

Hiện trường vụ phân xác



Trong khoảng thời gian này, Han Tong Duk hùn 1,8 tỷ đồng để đầu tư làm ăn chung nhưng bị thất bại. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 2 tuần, nạn nhân có mượn của nghi phạm 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30% và hứa trả sau 2 ngày. Tuy nhiên, Han Tong Duk cứ khất mãi không trả mà còn quay lại thách thức, đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã góp làm ăn trước đó.



Điều này khiến Jeong In Cheol tức giận và bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền, nếu không trả sẽ sát hại luôn nạn nhân. Chiều 26/11, Jeong In Cheol tới siêu thị mua 2 lưỡi cưa, kìm động lực cùng túi nilon đen mang về sông ty, sau đó rủ Han Tong Duk đi uống cà phê để bàn chuyện nợ nần, sau đó đưa về trụ sở công ty, cho nạn nhân uống bia đã pha thuốc ngủ.

Nơi phát hiện vụ việc



Khi nạn nhân bất tỉnh, Jeong In Cheol ra tay sát hại, lục lọi lấy đi 2 lượng vàng cùng nhiều tiền mặt, lái xe của nạn nhân về nhà ngủ. Sáng 27/11, đối tượng này vẫn thản nhiên đi làm, nhờ nhân viên bán vòng vàng của nạn nhân, nhưng mang ra quán chỉ được trả 80 triệu nên bảo mang về.



Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol thú nhận việc giết người với 1 số nhân viên rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát.



Theo TN/SKCĐ