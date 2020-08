Phẫn nộ lời khai của gã làm nghề cưa cây nhiều lần `làm chuyện người lớn` với bé gái bán cà phê

Công an huyện (Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phong (46 tuổi, ngụ tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an huyện Bình Tân cho biết, nạn nhân trong vụ án này là cháu L.A. (13 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Cháu A. phụ bán nước trong quán cà phê mà Phong thường lui tới.

Tại trụ sở Công an, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phong khai, bản thân làm nghề cưa cây thuê và sống một mình trong căn chòi để giữ vườn trái cây tại xã Tân Bình.

Trong lúc rảnh rỗi, Phong thường lui tới quán cà phê cần vườn cây để uống nước. Tại đây, Phong làm quen với cháu A. (13 tuổi). Kể từ ngày 28 đến 30/7, Phong đã nhiều lần rủ L.A. đến căn chòi để "nói chuyện". Cũng tại đây, Phong nhiều lần quan hệ tình dục với cháu A.. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Phong cho A. từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra

Sau đó ít lâu, sự việc bị vỡ lở, Công an xã Tân Bình đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Công an xã lập tức triệu tập Phong lên làm việc. Khi đối tượng này thừa nhận hành vi thì chuyển hồ sơ lên Công an huyện Bình Tân để tiếp tục lấy lời khai, thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật