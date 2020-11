Bản án thích đáng cho gã cầm thú U50 hiếp dâm cháu bé 2 tuổi

Theo Công Lý đưa tin, mới đây TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lương Văn Phúc (51 tuổi, trú tại tổ 37, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Được biết, Phúc chính là gã 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 2 tuổi khiến nhiều người phẫn nộ, xảy ra hồi tháng 6 vừa qua.



Cụ thể, theo cao trạng truy tố, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 6/6/2020. Tại thời điểm trên, đối tượng Lương Văn Phúc có đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh X. (SN 2001, ở gần nhà) để chơi.

Khi Phúc sang chơi, bà Nguyễn Thị Thùy T. (SN 1977) là bà ngoại của bé Nguyễn Ngọc Q. Tr (SN 08/11/2017, là con gái của chị X.) đang bế cô bé nằm ở võng trước nhà.



Thấy cháu gái buồn ngủ, bà T. nhờ Phúc bế cháu Tr. vào phòng ngủ nhưng không thể ngờ, nhân cơ hội này gã đàn ông biến thái đã bế cháu bé vào phòng phía sau để xêm hại tình dục.



Vừa đi ăn tối về, chị X. hốt hoảng nghe tiếng con gái khóc ré lên. Khi vào phòng kiểm tra, người mẹ trẻ kinh hoàng phát hiện bé Tr. đang bị Phúc giở trò đồi bại nên chạy vào cứu con. Sau đó, vụ việc được Vừa đi ăn tối về, chị X. hốt hoảng nghe tiếng con gái khóc ré lên. Khi vào phòng kiểm tra, người mẹ trẻ kinh hoàng phát hiện bé Tr. đang bị Phúc giở trò đồi bại nên chạy vào cứu con. Sau đó, vụ việc được gia đình trình báo lên cơ quan Công an.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ Lương Văn Phúc để điều tra, làm rõ vụ việc. Điều đáng nói, thời điểm Phúc xâm hại tình dục cháu Tr., nạn nhân mới chỉ hơn 2 tuổi.



Nhận thấy hành vi đồi bại của Phúc không thể tha thứ và khoan nhượng, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên Lương Văn Phúc 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



