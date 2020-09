Nạn nhân hoảng loạn khi đang ăn cơm thì bị kẻ lạ mặt xông vào chém gần đứt lìa cánh tay

Tin tức mới nhất ngày 19/9, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an TP Thuận An ( Bình Dương ) tối muộn ngày hôm qua cho biết, cơ quan đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chém người xảy ra trên địa bàn xã An Sơn.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 18/9 tại xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 2 người bị thương nặng. Trong đó, 1 nạn nhân nhập viện trong tình trạng suýt đứt lìa cánh tay. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 18/9 tại

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Nguyễn Văn Xuân Phúc (SN 1988) trên đường An Sơn 49, xã An Sơn, anh Phúc đang cùng ông Nguyễn Văn Nhặn (SN 1969) ngồi ăn cơm thì có kẻ lạ mặt xông vào. Cụ thể, vào thời điểm trên tại nhà anh

Người đàn ông này chẳng nói chẳng rằng cầm dao chém vào người ông Nhặn và anh Phúc. Do quá bất ngờ nên cả 2 không kịp chống trả và bị chém vào tay và vai.



Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời đi còn 2 nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị chém gần đứt lìa cánh tay.

Một người bị chém gần đứt lìa cánh tay



Nạn nhân cho biết, trước khi vụ việc xảy ra họ không hề có mâu thuẫn với ai, hung thủ là người lạ mặt cũng không hề quen biết.

Tới thời điểm hiện tại, lực lượng công an vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xét đối tượng gây án.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ