Your browser does not support HTML5 video.

Kẻ lạ mặt vờ uống cà phê, dùng búa đinh tấn công chị em chủ quán cà phê trọng thương 10:32 04/06/2020 Vào quán cà phê lúc tảng sáng, vờ gọi cà phê rồi bất ngờ dùng búa đinh chuẩn bị sẵn, liên tiếp đánh vào đầu nữ chủ quán cho đến khi người này gục xuống. Em trai chủ quán cũng bị đối tượng táng nhiều nhát lên đầu