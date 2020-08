Tóm gọn gã trai 'ngáo đá' trộm ô tô tông thẳng vào xe cảnh sát và nhiều xe máy để tẩu thoát

Thông tin từ Công an Đồng Nai cho hay, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lưu Tấn Phát (27 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM) là nghi phạm trộm chiếc xe ô tô rồi gây tai nạn ở huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 50, ngày 21/8, công an nhận được tin báo một đối tượng vừa lấy trộm xe ô tô ở H.Long Thành chạy về hướng huyện Nhơn Trạch. Chiếc xe ô tô bị trộm mang biển số 60A-565.29 của một người dân ở khu vực huyện Long Thành.

Nghi phạm và chiếc xe bị trộm



Ngay sau khi nhận tin, Công an Đồn KCN Nhơn Trạch đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức chốt chặn để bắt đối tượng.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện ôtô bị trộm đang chạy trên đường Lý Thái Tổ rẽ vào đường Trần Phú, rồi hướng vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch.



Trên đường bị truy đuổi đến đoạn đường Hùng Vương (KP. Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch), gặp lực lượng chốt chặn nên kẻ trộm tăng ga tông thẳng xe vào xe của cảnh sát để tìm cách tẩu thoát.



Sau nhiều vòng truy đuổi cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an cũng đã chặn được chiếc xe đồn thời khống chế được đối tượng, thu giữ tang vật.

Công an Đồng Nai xác minh kẻ trộm đang trong tình trạng " ngáo đá ". Trước khi bị công an tóm gọn, tên trộm chiếc xe đã va chạm với nhiều xe máy trên đường bỏ chạy. Thời điểm bị bắt giữ, chiếc xe ô tô cũng bị hư hỏng.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xử lý. Nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản

Cũng trong ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Vinh (35 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, H.Long Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một vụ mua bán xe máy.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16/8, Vinh nắm được thông tin anh T.V.P (ngụ thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) rao bán một chiếc xe máy với giá 32 triệu đồng nên gọi điện hẹn chủ nhân để xem và giao dịch chiếc xe.



Địa điểm Vinh hẹn anh P. là khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành. Tại đây, Vinh đã đồng ý mua chiếc xe máy của anh P. với giá 32 triệu đồng. Tuy nhiên, Vinh còn dặn anh P. khi có người hỏi thì nói chiếc xe bán với giá 34 triệu đồng.



Anh P. chắc mẩm đã bán được xe nên đưa chìa khóa và giấy tờ xe của mình để đi làm thủ tục. Tuy nhiên, sau khi nhận được xe và giấy tờ, Vinh đã lấy xe bỏ trốn mang đi cầm cố ở một tiệm cầm đồ ở khu vực xã Lộc An, H.Long Thành được 11 triệu đồng. Biết mình bị lừa, Anh P. mới trình báo với công an để tìm lại chiếc xe.

