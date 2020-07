NÓNG: Nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Nghệ An ngay giữa đường đã tự tử

Liên quan đến vụ người phụ nữ ở Nghệ An bị đâm tử vong trên đường đi chợ, trưa 29/7, đại tá Nguyễn Mạng Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, nghi phạm Phan Công Cương (44 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) đã thắt cổ tự tử.