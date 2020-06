Kẻ sát hại tài xế xe công nghệ trước bến xe An Sương (TP.HCM) đã ra đầu thú

Sau khi dùng hung khí đâm chết tài xế xe công nghệ trước bến xe An Sương vào sáng 14/6, đến chiều 15/6 đối tượng này đã ra đầu thú.

Tin tức mới nhất ngày 15/6, tờ Tổ Quốc dẫn lại thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiến hành bắt giữ nghi can sát hại anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ô tô công nghệ) ở bến xe An Sương sáng 14/6.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn.

Nơi xảy ra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng14/6, nhiều người dân xung quanh nhìn thấy anh T. và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) nói chuyện với nhau ở trước cổng Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Sau đó, cả hai cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau.



Khi đó, người đàn ông đã rút hung khí đâm vào người anh T khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mọi người tới gần kiểm tra thì phát hiện anh T đã tử vong với một số thương tích trên người liền báo công an.



Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời trích xuất camera an ninh truy xét nghi can gây án và lấy lời khai nhân chứng.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ảnh minh họa.



Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy mang biển số 38, nghi do đối tượng gây án để lại. Còn về phần nạn nhân, được biết anh T đã có vợ và 2 con, là tài xế xe ô tô công nghệ và thường hành nghề ở khu vực bến xe An Sương.



Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an xác định X. chính là người gây án nên tiến hành truy bắt. Biết không thể thoát tội nên nghi can đã tới Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đầu thú.



Video vụ việc.



