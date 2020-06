Truy tìm kẻ lạ mặt tạt xăng phóng hỏa khiến người phụ nữ đi đường bỏng nặng

Ngày 27/6, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tập trung xác minh, điều tra và phối hợp với công an các địa phương truy tìm nghi can chặn đường tạt xăng phóng hỏa một phụ nữ trên quốc lộ 28.

Cụ thể, chiều tối 25/6, chị N.T.T.D (29 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên QL28 theo hướng từ thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) xuống TP.Phan Thiết (Bình Thuận)

Khi đến dốc suối Lạnh (thuộc địa bàn xã Gung Ré, H.Di Linh), bất ngờ một người đàn ông lạ mặt (bị khẩu trang) phi tới chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy chị D. rồi châm lửa đốt. Hung thủ ra tay xong thì lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc người phụ nữ bị tạt xăng phóng hỏa



Còn chị D. may mắn được người đi đường kịp thời phát hiện dập lửa và đưa đến Trung Y tế H.Di Linh cấp cứu trong tình trạng bị Còn chị D. may mắn được người đi đường kịp thời phát hiện dập lửa và đưa đến Trung Y tế H.Di Linh cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.



Nhận được tin báo sự việc, Công an xã Gung Ré và Công an H.Di Linh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Chị D. bị bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng



Về phía nạn nhân, chị D. sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Di Linh, đã được chuyển tới Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc). Chị D. bị bỏng nặng ở phần ngực, vai, cánh tay và lưng.

Hiện Công an huyện Di Linh đang huy động lực lượng truy tìm hung thủ gây ra vụ việc.





Trước đó vào khuya 5/6 xảy ra sự việc con tưới xăng đốt cả gia đình làm 4 người thương vong thị xã Ann Nhơn tỉnh Bình Định. Khoảng 23 khuya ùng ngày, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Trong lúc cãi nhau, Tới không kiềm chế được mình đã lấy can nhựa đựng 5 lít xăng tưới vào người ông Lợi rồi đổ xuống nền nhà, sau đó châm lửa đốt. Hậu quả là cả gia đình gồm ông Lợi, Tới, Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi), là em trai Tới và bà Lê Thị Rớt (50 tuổi), mẹ ruột Tới bị bỏng được đưa đi cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Lợi đã tử vong do vết thương quá nặng. Những người còn lại đang tiếp tục điều trị.

Your browser does not support HTML5 video. Clip cận cảnh nhóm thanh niên ném bom xăng khiến 2 cháu bé bỏng nặng.

Theo Hà Ly/SKCĐ