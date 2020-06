Kẻ trộm 'khoắng' sạch tiệm vàng ở TP.HCM, đem bán ở Bình Dương rồi ra Hà Nội lẩn trốn

Trong đêm 5/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết các trinh sát đang di lý Nguyễn Lệnh Hoành (27 tuổi, quê Hà Nam) từ Hà Nội vào TP.HCM để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị bắt giữ, Hoành thừa nhận đã thực hiện vụ đột nhập, trộm tiệm vàng Kim Cúc - Anh Dũng trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng rạng sáng 21/5.

Tiệm vàng Kim Cúc - Anh



Theo khai báo của chủ tiệm vàng, kẻ trộm đột nhập và lấy đi khoảng 50 lượng vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua điều tra hiện trường và trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an xác định, kẻ trộm dỡ mái tôn, đột nhập tiệm vàng. Sau khi gom vòng vàng nữ trang, đối tượng nhanh chóng trèo lại ra ngoài bằng đường cũ.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng được kẻ trộm là Hoành nên tổ chức truy bắt. Sau hơn nửa tháng truy bắt, trinh sát công an lần theo dấu vết, bắt giữ Hoành đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Thời điểm bắt giữ nghi phạm công an cũng đồng thời thu giữ được tang vật là 1 số vòng vàng nữ trang.





Công an khám nghiệm hiện trường khu vực mái tôn kẻ trộm đột nhập

Công an TP.HCM cho biết, Hoành khai nhận, sau khi trộm vàng đã tẩu thoát về Bình Dương thuê khách sạn ẩn náu. Đối tượng bán đi 1 số vòng vàng nữ trang được 100 triệu đồng để làm lộ phí ra Hà Nội với dự định ẩn náu lâu dài nhưng vẫn không thoát tội.

Trước đó không lâu, Công an huyện Củ Chi cũng đã bắt giữ Chau Ra Chhíth (24 tuổi, quê An Giang) về hành vi Cướp giật tài sản.



Vì túng tiền tiêu xài, Chau Ra Chhíth đã đến tiệm vàng ở xã Trung An (huyện Củ Chi) giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Khi hỏi mua, chủ tiệm lấy ra hai sợi dây chuyền để Chhíth xem. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, nam thanh niên giật lấy hai sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy ra ngoài phóng xe máy tẩu thoát.

Vài ngày sau, Chhíth mang hai sợ dây chuyền đến địa bàn xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi) bán một sợi với giá 18 triệu đồng. Số tiền trên dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Sợi dây chuyền còn lại đối tượng này đem cầm nhưng chủ tiệm cầm đồ không nhận nên đành mang về nhà cất giữ.

Your browser does not support HTML5 video. Clip ghi lại cảnh đối tượng giật 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng rồi bỏ chạy

Theo Hà Ly/SKCĐ