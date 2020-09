Nghi can Lê Minh Hải khai do mâu thuẫn chia tiền đền bù đất nên truy sát cả nhà bố mẹ vợ cũ

Tại trụ sở Công an, điều tra viên đã tiến hành lấy lời khai của Hải để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát. Theo một cán bộ điều tra Công an Hà Tĩnh, Hải khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ trong việc chia tiền mảnh đất được dự án làm đường đền bù nên đã gây ra vụ truy sát. Mảnh đất này trước đây Hải được gia đình nhà vợ cho để xây nhà.