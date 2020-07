Kênh truyền hình Pháp gây bức xúc khi nói TWICE là 'nhóm nhạc bình thường', '9 người giống nhau'

Nói về BLACKPINK chưa đủ, kênh truyền hình này còn so sánh nhóm với TWICE và dành những lời không mấy tốt đẹp cho 9 cô gái nhà JYP.

Mới đây, kênh truyền hình M6 của Pháp đã bị chỉ trích nặng nề sau phần tin bình luận liên quan đến 2 nhóm nhạc K-pop là BLACKPINK và TWICE.



Cụ thể, vào ngày 30/6 kênh M6 đã phát sóng một phóng sự ngắn về sự thành công toàn cầu của 4 cô gái nhà YG - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Người hâm mộ chưa kịp phấn khích thì đã phải bức xúc khi kênh này đặt BLACKPINK và TWICE lên bàn cân so sánh.

Ở đoạn cuối phóng sự, kênh M6 đã so sánh BLACKPINK và TWICE, nói "gà cưng" nhà JYP chỉ là "một nhóm nhạc bình dân" bởi họ theo đuổi concept dễ thương. Người dẫn chương trình còn nhấn mạnh về TWICE một cách thiếu tôn trọng như: "Lượng thành viên đông đảo lên tới 9 người nhưng nhìn tất cả đều giống nhau".



Ngay sau bản tin, người hâm mộ TWICE trên toàn cầu đã vô cùng tức giận, yêu cầu M6 phải xin lỗi thần tượng của mình. Hàng loạt Once đã trend hashtag #M6ApologizetoTWICE để thể hiện sự phẫn nộ.



Nhiều cư dân mạng bình luận: "Đến bao giờ mọi người mới ngừng hạ thấp TWICE? Đây là những con ong chăm chỉ nhất Kpop. Một năm họ quảng bá tới 3-4 lần đó có biết không?", "So sánh như vậy thật vô nghĩa. Cả hai nhóm thành công theo cách riêng", "TWICE trông đáng yêu bởi vì họ sinh ra đã đáng yêu như vậy"...

Được biết, M6 hay còn gọi là kênh truyền hình Métropole là kênh truyền hình quốc gia tư nhân có lợi nhuận cao nhất tại Pháp. Đây cũng là mạng truyền hình đượcxem nhiều thứ ba trong các kênh tiếng Pháp. Hiện tại, M6 vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ