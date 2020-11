Kẻ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong bật khóc xin lỗi mẹ đẻ sau khi nghe tòa tuyên án tù chung thân

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người phụ nữ nhanh trí vứt giá phơi quần áo cản đường hỗ trợ người dân bắt trộm xe máy

Nghe tiếng truy hô của người dân trong xóm, chị gái đang phơi quần áo nhanh trí quanh giá phơi quần áo ra đường làm vật cản giúp mọi người tóm gọn một tên trộm xe.