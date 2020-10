Chia bảng Cúp C1 2020/21: Messi gặp Ronaldo, Liverpool gặp may, MU gặp hạn

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: 4 thanh niên vừa phóng xe vừa múa vũ khí sắc nhọn khiến người đi đường lạnh gáy

Đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên đầu trần không đội mũ bảo hiểm tay cầm theo vũ khí sắc nhọn vừa lạng lách đánh võng vừa múa may khiến người đi đường bức xúc về sự ngông cuồng coi thường pháp luật của họ.