Kết quả chính thức vụ gửi thư nặc danh 'review dìm hàng' các trường ĐH ở Đà Nẵng: Cá nhân 'tự ý làm'

Ngày 21/9 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng có Thông báo "Kết quả về việc gửi thư nặc danh liên qua các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng". Theo đó, Công an đã đã xử phạt hành chính 2 cán bộ của trường Đại học Duy Tân về việc gửi thư nặc danh, nói không đúng sự thật, hạ uy tín đến các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trường Đại học Duy Tân

Trong tháng 8 vừa qua, Công an TP. Đà Nẵng đã nhận được hàng loạt các công văn từ những trường đại học hàng đầu thành phố đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý thư nặc danh bôi xấu, vu khống các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể sự việc, các học sinh THPT, phụ huynh học sinh và các giáo viên là đối tượng nhận được hàng loạt bức thư 'nhận xét dìm hàng' các trường ĐH. Công an thành phố đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Toàn cảnh sự việc

Theo đó, vào tháng 5/2020, ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Mô phỏng- Trường Đại học Duy Tân được phân công làm trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam.

Tháng 6/2020, ông Lê Văn Chung tuyển bà Trần Thị Thắm làm cộng tác viên công tác tuyển sinh. Sau đó, ông Chung và bà Thắm đã soạn thảo các bài viết không đúng sự thật, hạ thấp uy tín các trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo kết quả xác minh của công an, số lượng được gửi đi là 900 thư đến học sinh, giáo viên các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Hàng loạt thư nặc danh được gửi tới các học sinh, phụ huynh và giáo viên

Động cơ, mục đích của hai người này là nhằm quảng bá cho trường ĐH nơi mình công tác, bên cạnh đó hạ uy tín các trường ĐH khác để thu hút thí sinh.

Hành vi của ông Chung, bà Thắm đã vi phạm quy định về việc “viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”. Công an TP Đã Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm.

Ngoài ra, cơ quan Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị Trường Đại học Duy Tân nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan theo quy định; chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý cán bộ, công tác tổ chức tuyển sinh.

Nội dung một trong những bức thư nặc danh

Nói về việc này, theo thông tin trên Báo Người Lao Động, Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cho biết việc ông Chung và bà Thắm gửi 900 thư nặc danh là việc làm tự ý của 2 cá nhân chứ nhà trường không hề có chủ trương này.

"Việc làm của 2 người này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín các trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng như công an kết luận mà còn gây tai tiếng đến trường Đại học Duy Tân. Vì vậy, trong tuần này nhà trường sẽ họp xem xét xử lý kỷ luật theo luật định", thầy Võ Thanh Hải khẳng định.

