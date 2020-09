Nữ diễn viên Oh In Hye tự tử: Giải thích những nghi vấn bất thường qua kết quả khám nghiệm tử thi

Liên quan đến vụ việc Oh In Hye qua đời do tự tử tại nhà riêng, chiều 16/9 Sở cảnh sát Yeonsu, Incheon đã chính thức công bố kết quả khám nghiệm tử thi của nữ diễn viên quá cố.

Oh In Hye. Trước đó, người nhà nữ diễn viên cho biết trên cơ thể của cô xuất hiện nhiều vết bầm tím khác lạ. Kết quả này đã làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như nghi vấn về những vết bầm tím khác lạ trên cơ thể

In Hye. Những vết bầm tím này xuất hiện trong quá trình nữ diễn viên được cấp cứu và đưa tới Bệnh viện Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, không hề có tác động ngoại lực nào lên cơ thể của Oh

Cố diễn viên Oh In Hye

Qua xem xét hiện trường, kiểm tra camera trong và quanh nhà của Oh In Hye đều không phát hiện điều gì bất thường, di thư của nữ diễn viên cũng không thấy. Do đó, cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng: Oh In Hye đã tự tử và sẽ khép lại vụ án, hoàn thiện hồ sơ.



Trước đó, thông tin từ Dispatch cho biết, nữ diễn viên Oh In Hye đã qua đời vào chiều 14/9. Cô được một người bạn tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, ngưng tim và ngưng thở vào 5h sáng cùng ngày.



Sau khi được sơ cứu và hô hấp nhân tạo kịp thời, mạch đập và nhịp thở của nữ diễn viên 36 tuổi đã xuất hiện trở lại. Dù đã được điều trị tích cực, Oh In Hye đã không thể vượt qua cơn nguy kịch. Cô đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 14/9, hưởng dương 36 tuổi. Tang lễ của Oh In Hye sẽ được tổ chức riêng tư tại Bệnh viện Đại học Inha vào ngày 16/9 tới.

Nữ diễn viên Oh In Hye đã qua đời vào chiều 14/9



Nữ diễn viên Oh In Hye sinh năm 1984, hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và nhiều chương trình phát sóng khác nhau. Những bộ phim cô từng góp mặt gồm: Sin of A Family,The King's Doctor, Mỹ Nam Đại Chiến, Wish Taxi.



